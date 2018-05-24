24 мая 2018, 13:18
Восстановлено водоснабжение населенных пунктов на Ставрополье
Специалисты завершили аварийные работы и возобновили водоснабжение 11 населенных пунктов Ставропольского края.
Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в результате аварии без воды остались жители Кочубеевского района. Им был организован подвоз воды.
К 10.45 мск все аварийно-восстановительные работы были завершены, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
Авария произошла из-за обрыва ЛЭП и остановки насосной станции, передает со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Олега Дегтярев "Интерфакс".
"Пять тысяч жителей Ставрополья остались без воды", "Авария оставила без воды более девяти тысяч жителей Ставрополя", "Глава водоснабжающей компании на Ставрополье оштрафован на 25 тысяч рублей".
24 мая 2018, 13:40
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24 мая 2018, 13:18
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Восстановлено водоснабжение населенных пунктов на Ставрополье
Специалисты завершили аварийные работы и возобновили водоснабжение 11 населенных пунктов Ставропольского края.
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-
24 мая 2018, 13:18
Восстановлено водоснабжение населенных пунктов на Ставрополье
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