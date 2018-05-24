24 мая 2018, 13:18

Восстановлено водоснабжение населенных пунктов на Ставрополье

Специалисты завершили аварийные работы и возобновили водоснабжение 11 населенных пунктов Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в результате аварии без воды остались жители Кочубеевского района. Им был организован подвоз воды.

К 10.45 мск все аварийно-восстановительные работы были завершены, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Авария произошла из-за обрыва ЛЭП и остановки насосной станции, передает со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Олега Дегтярев "Интерфакс".

Примечание:

"Пять тысяч жителей Ставрополья остались без воды", "Авария оставила без воды более девяти тысяч жителей Ставрополя", "Глава водоснабжающей компании на Ставрополье оштрафован на 25 тысяч рублей".

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