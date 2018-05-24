Восстановлено водоснабжение населенных пунктов на Ставрополье

24 мая 2018, 13:18

Специалисты завершили аварийные работы и возобновили водоснабжение 11 населенных пунктов Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром в результате аварии без воды остались жители Кочубеевского района. Им был организован подвоз воды.

К 10.45 мск все аварийно-восстановительные работы были завершены, сообщается на сайте ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Авария произошла из-за обрыва ЛЭП и остановки насосной станции, передает со ссылкой на главу пресс-службы ведомства Олега Дегтярев "Интерфакс".