Офицер полиции осужден в Карабулаке за хищение премий подчиненных

24 мая 2018, 12:14

Суд в Ингушетии приговорил майора полиции к семи годам и трем месяцам колонии, признав его виновным в хищении 5,7 миллиона рублей.

По данным суда, в 2012 году начальник отделения вневедомственной охраны по Карабулаку похитил 5,76 миллиона рублей, причитающихся в качестве премий его подчиненным, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

46-летний мужчина признан виновным по ч. 4 ст.159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в особо крупном размере) и приговорен к семи годам и трем месяцам колонии строгого режима, с лишением специального звания «майор полиции», говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что вчера, 23 мая, стало известно о передаче в суд дела помощника министра труда Ингушетии, пяти руководителей районных центров занятости и шести предпринимателей, обвиненных в хищении более 34 миллионов рублей, выделенных на трудоустройство безработных.