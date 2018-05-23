23 мая 2018, 21:29

Прокуратура выявила схему хищений через госфонд в Дагестане

Житель Дагестана обвинен в хищении из бюджета 170 миллионов рублей, выделенных на кредитование бизнеса. Схему хищений организовал руководитель фонда микрофинансирования бизнесменов, сообщила Генпрокуратура.

По версии следствия, средства, предназначавшиеся для кредитования малых и средних предпринимателей, были похищены в период с февраля 2013 по апрель 2016 года.

Один из предполагаемых участников группы обвиняется по ч. 2 ст. 210 (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК России, его дело передано в Советский районный суд Махачкалы. Расследование дела в отношении других его фигурантов продолжается, сообщила сегодня на своем сайте Генеральная прокуратура России.

Учредителем Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан является региональное правительство, говорится в уставе фонда, опубликованном на его сайте. Комментариев относительно дела о хищении на этом сайте, по состоянию на 21.27 мск, нет.

Как ранее писал "Кавказский узел", 15 мая прокуратура Дагестана заявила, что во время ремонта республиканского медицинского центра были похищены 2,2 миллиона рублей.

С января в Дагестане проходят аресты чиновников по делам о коррупции и хищениях. "Кавказский узел" отслеживает новости об этом на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Эксперты увидели в проверке мэрии Махачкалы попытку Москвы провести очищение власти в Дагестане", "Мэрию Махачкалы возглавил Абусупьян Гасанов", "Обыски в мэрии Махачкалы завершены".

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