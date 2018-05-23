Чиновники Минтруда Ингушетии обвинены в хищении 34 миллионов

23 мая 2018, 16:29

Передано в суд дело помощника министра труда Ингушетии, пяти руководителей районных центров занятости и шести предпринимателей, которые обвиняются в хищении более 34 миллионов рублей, выделенных на трудоустройство безработных.

По версии следствия, в 2012-2013 годах группа из 12 чиновников и бизнесменов составляла фиктивные договоры и акты о стажировке выпускников с целью их трудоустройства. Центры занятости возмещали указанные в этих документах расходы на создание новых рабочих мест, зарплату стажируемым и их наставникам, выплатив в общей сложности 34,111 миллиона рублей. "В действительности же безработные стажировку в ООО не проходили, туда не трудоустраивались и заработную плату не получали", - отмечается в сообщении.

Обвинение предъявлено по 3 и 4 частям ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере). Дело передано в Сунженский райсуд Ингушетии, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Ингушетии.

На сайте министерства труда Ингушетии по состоянию на 16:20 мск нет информации об этом деле. Комментариев обвиняемых и их представителей также не поступало.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 14 мая было передано в суд дело бывших сотрудников министерства сельского хозяйства и продовольствия Ингушетии, а также страховой компании и регионального филиала банка, обвиненных в хищении более 82 миллионов рублей.