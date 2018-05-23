Следствие заинтересовалось гибелью подростка в Дагестане

23 мая 2018, 14:06

Начата проверка обстоятельств смерти 14-летнего подростка, тело которого было найдено засыпанным землей в овраге неподалеку от Дагогней, сообщил сегодня Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", 22 мая в Дербентском районе между городом Дагестанские Огни и населенным пунктом Зидьян двое детей 10 и 11 лет, по данным МЧС, играли на краю оврага, когда осыпался земляной склон, и оба ребенка оказались засыпанными землей. Очевидцы происшествия нашли 10-летнего мальчика и оказали ему помощь, а тело второго ребенка было найдено лишь через несколько часов.

По уточненным данным следствия, инцидент произошел с подростками 13 и 14 лет. Очевидцы спасли 13-летнего мальчика, а второй подросток позже был найден мертвым, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

Следователи начали процессуальную проверку для выяснения обстоятельств происшествия. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.