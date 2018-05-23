Житель Чечни оштрафован за публикацию символики ИГ*

23 мая 2018, 13:38

Молодой человек из Шелковского района признан виновным в том, что разместил в соцсети символику запрещенной террористической организации, сообщил сегодня представитель прокуратуры Чечни.

Суд Шелковского района 22 мая признал местного жителя, который разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» символику запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры Чечни.

Молодой человек рассказал правоохранителям, что не знал о возможных последствиях своих действий, однако был приговорен к штрафу в 1500 рублей, уточнил представитель ведомства.

Часть 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами) предусматривает для граждан штраф в размере от 1000 до 2000 рублей либо административный арест сроком до 15 суток.

Комментариями от молодого человека либо его представителей относительно решения суда «Кавказский узел» пока не располагает.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.