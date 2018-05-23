Житель Волгоградской области получил 20 лет за убийство девочки

23 мая 2018, 12:06

Суд в Волгограде сегодня признал жителя Калача-на-Дону виновным в сексуальном насилии над пятилетней девочкой и ее убийстве.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря 2017 года стало известно о передаче в суд дела жителя Калача-на-Дону, обвиненного по п. "б" ч.4 ст.132 (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней) и п. "в" и "к" ч.2 ст.105 (убийство малолетнего, совершенное с целью сокрытия другого преступления) УК РФ.

По версии следователей, 15 сентября пятилетняя девочка, игравшая во дворе, пошла за знакомым ей 55-летним мужчиной в гараж, где обвиняемый изнасиловал ребенка. Девочка стала кричать, и мужчина задушил ее, а тело спрятал в пристройке.

Волгоградской облсуд сегодня признал мужчину виновным по обеим статьям УК РФ и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель пресс-службы суда.

"Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован", - уточнила она.

Комментариями от представителей осужденного относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, что в поисках пропавшей девочки участвовали волонтеры и казаки, а найти ее тело и выйти на подозреваемого помог пенсионер, живущий по соседству. 17 октября 2017 года губернатор вручил ему награду - сертификат на миллион рублей.