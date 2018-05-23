Пропавший в Дагестане ребенок найден мертвым

23 мая 2018, 07:48

Тело мальчика, которого 22 мая засыпало землей во время игры на краю оврага близ Дагогней, передано родителям. Во время поисков ребенка пострадал еще один человек, сообщили спасатели.

Информация о том, что в Дербентском районе между городом Дагестанские Огни и населенным пунктом Зидьян в районе кладбища пропали двое детей 10 и 11 лет, поступила спасателям в 17.00 мск 22 мая.

По данным МЧС, дети играли на краю оврага, когда осыпался земляной склон, и оба ребенка оказались засыпанными землей. Очевидцы происшествия нашли 10-летнего мальчика и оказали ему помощь, а к поискам второго подключились, кроме спасателей, сотрудники полиции, администрации и 50 местных жителей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

Ребенок был найден мертвым. "В 21:00 [мск] поисково-спасательные работы полностью завершены. Тело найденного мальчика передано родителям", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Во время поисков ребенка, по данным МЧС, произошел повторный обвал земли, в результате чего 45-летний участник поисков получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в Центральную горбольницу Дагестанских Огней, сообщило вечером 22 мая ТАСС.

"Кавказский узел" писал также, что 12 октября 2017 года в частном детсаду села Гойты в Чечне был найден мертвым ребенок. Мальчик был принят в учебное заведение без документов, выяснили следователи.