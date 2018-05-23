Поиски ребенка, пропавшего после осыпи в Дербентском районе Дагестана/ Фото https://derbrayon.ru/news/obshestvo/v-derbentskom-rajone-dagestana-nashli-telo-propavshego-posle-osypi-rebenka

23 мая 2018, 07:48

Пропавший в Дагестане ребенок найден мертвым

Тело мальчика, которого 22 мая засыпало землей во время игры на краю оврага близ Дагогней, передано родителям. Во время поисков ребенка пострадал еще один человек, сообщили спасатели.

Информация о том, что в Дербентском районе между городом Дагестанские Огни и населенным пунктом Зидьян в районе кладбища пропали двое детей 10 и 11 лет, поступила спасателям в 17.00 мск 22 мая.

По данным МЧС, дети играли на краю оврага, когда осыпался земляной склон, и оба ребенка оказались засыпанными землей. Очевидцы происшествия нашли 10-летнего мальчика и оказали ему помощь, а к поискам второго подключились, кроме спасателей, сотрудники полиции, администрации и 50 местных жителей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Дагестану.

Ребенок был найден мертвым. "В 21:00 [мск] поисково-спасательные работы полностью завершены. Тело найденного мальчика передано родителям", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Во время поисков ребенка, по данным МЧС, произошел повторный обвал земли, в результате чего 45-летний участник поисков получил травмы средней степени тяжести и был доставлен в Центральную горбольницу Дагестанских Огней, сообщило вечером 22 мая ТАСС.

"Кавказский узел" писал также, что 12 октября 2017 года в частном детсаду села Гойты в Чечне был найден мертвым ребенок. Мальчик был принят в учебное заведение без документов, выяснили следователи.

Примечание:

"Детсад в Махачкале восстановлен после пожара", "Прокуратура Астрахани проверяет жалобу на жестокое обращение с детьми в детсаду", "Коллектор получил 2,5 года за угрозу взорвать детсад в Майкопе".

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