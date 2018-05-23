Потерпевшая по делу ингушского центра "Э" рассказала о пытках

23 мая 2018, 02:44

На процессе по делу сотрудников ингушского центра "Э" потерпевшая Марем Далиева, вдова Магомеда Далиева, рассказала о том, как ее били и пытали током, а также об обстоятельствах смерти супруга. По словам судебно-медицинского эксперта Магомед-Гирея Мальсагова, Далиев умер от механической асфиксии.

Как сообщал "Кавказский узел", семеро сотрудников Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии обвиняются в убийстве, разбое, вымогательстве, нескольких эпизодах превышения должностных полномочий с применением насилия к задержанным и других преступлениях. Нальчикский гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению дела 18 мая, подсудимые отказались признать вину. На заседании 20 мая потерпевший Амил Назаров рассказал суду, что силовики избивали его и обещали убить в лесу, требуя деньги с угрозами распространить информацию о его интимной связи.

Обвинение предъявлено, в частности, начальнику ингушского ЦПЭ майору полиции Тимуру Хамхоеву и замначальника ЦПЭ полковнику полиции Сергею Хандогину. Хамхоев, начальник отдела ЦПЭ подполковник полиции Андрей Безносюк, оперативники Алихан Беков и Мустафа Цороев, бывший сотрудник ФСБ, находятся под стражей. Хандогин, начальник отдела МВД России по Сунженскому району подполковник полиции Магомед Беков и оперативник Иса Аспиев находятся под домашним арестом.

На процессе по делу силовиков Ингушетии 22 мая показания потерпевшая Марьям Далиева, супруга погибшего Магомеда Далиева, передает присутствовавшая на суде корреспондент "Кавказского узла".

Ходатайство адвокатов подсудимых о том, чтобы подзащитным, находящимся под стражей, разрешили сидеть с ними за столом «для согласования позиций», было отклонено судом со ссылкой на требования, предъявляемые к конвойной службе, в соответствии с которыми нахождение подсудимых, содержащихся под стражей, рядом с адвокатами не допускается.

Потерпевшая Пятимат Юсупова заявила отвод прокурору Александрову, который, по ее мнению, вступил в неформальную беседу с подсудимым Хамхоевым, подойдя к клетке, что, по ее мнению, является нарушением УПК. Ходатайство поддержала адвокат Хеди Ибриева.

Суд удалился в совещательную комнату и через полчаса огласил решение отказать в удовлетворении отвода в связи с тем, что прокурора из процесса может отозвать только вышестоящий прокурор. По тем же основаниям было отказано в отводе второго прокурора Мержоева, заявленном подсудимым Хамхоевым. Хамхоев заявил об отводе второго прокурора, так как имел и с ним неформальную беседу в течение десяти минут, в ходе которых обсуждался вопрос об оглашении обвинительного заключения в полном объеме.

Прокуроры заявили ходатайство о принятии мер к адвокату потерпевших Андрею Сабинину, который, по их словам, нарушает адвокатскую этику, выкладывая в соцсетях комментарии, демонстрирующие, в частности, неуважение к суду. Прокуроры представили в суд распечатки из интернета с комментариями Сабинина по процессу.

Напомним, что на заседании 20 мая суд частично удовлетворил ходатайство прокурора, который просит принять меры реагирования к Андрею Сабинину. По словам прокурора, на заседании 18 мая Сабинин сделал фото с участием прокурора, хотя судья распорядился прекратить съемку. Фото Сабинин, по словам прокурора, опубликовал в Facebook с комментариями. Адвокат на заседании отсутствовал, но опубликовал на своей странице в Facebook пост о Хасане Кациеве. Бывший работник МВД Кациев ранее рассказывал, что женщину, отношениями с которой шантажировали Назарова, "подослал" один из руководителей ЦПЭ. Андрей Сабинин в своем посте назвал Кациева "еще одной жертвой". "Четыре года человека водят за нос, а прокурор утверждает, что... его могли пытать и жечь током и не полицейские", - написал адвокат.

Андрей Сабинин ответил, что Интернет – «свободная площадка», а он имеет право на «оценочные суждения».

Адвокат потерпевшей стороны Хеди Ибриева призвала коллег вести себя корректно по отношению друг к другу и приступить, наконец, к рассмотрению дела, вместо того, чтобы заявлять безосновательные ходатайства.

Суд приобщил к делу распечатки из Интернета, а также принял решение о направлении сообщения в адвокатскую палату Ставропольского края для принятия мер реагирования к Сабинину в связи с нарушением им норм адвокатской этики.

Суд также сделал замечание прокурорам за неформальное общение с подсудимым.

Эксперт заявил, что Далиев задохнулся, когда у него на голове был пакет

Гособвинитель огласил заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти Магомеда Далиева. Из заключения следовало, что Магомед Далиев скончался от механической асфиксии.

Напомним, что 50-летний Магомед Далиев скончался 16 июля 2016 года в ингушском ЦПЭ. По версии силовиков, Далиев умер от инфаркта. В это же время в ЦПЭ, но в другом кабинете, били и пытали его супругу Марем Далиеву. Супругов заподозрили в причастности к ограблению банка.

Судебно-медицинский эксперт Магомед-Гирей Мальсагов в ходе дачи показаний подтвердил свое заключение о смерти Далиева от механической асфиксии.

Эксперт также сообщил о кровоподтеках на лице Далиева, ссадинах на его запястных суставах.

«У Далиева были все признаки механической асфиксии»,- заключил эксперт.

"Мог ли Далиев сам лишить себя жизни?" - спросили адвокаты подсудимых.

Эксперт ответил, что следов странгуляционной борозды на шее Далиева не было, поэтому он считает, что Далиев задохнулся, когда у него на голове был пакет, а руки были в наручниках за спиной.

Эксперт отметил, что при вскрытии Далиева выяснилось, что у него было здоровое сердце. «Были небольшие изменения, соответствующие его возрасту, но от них не умирают. Они есть у всех», - отметил Мальсагов.

На вопрос подсудимого Хамхоева, мог ли Далиев подавиться собственным языком, эксперт ответил, что для этого он должен страдать эпилепсией, а Далиев им, по его сведениям, не страдал.

Хамхоев также поинтересовался, насколько эксперт объективно подошел к проведению экспертизы, добавив, что в Ингушетии многие не любили ЦПЭ.

«В священный месяц Рамадан заявляю, что никогда ни к кому предвзято не относился. Я не судья, чтобы решать чьи-то судьбы», - заявил эксперт.

Первым днем месяца поста Рамадан Совет муфтиев России объявил 16 мая, но муфтияты Чечни и Дагестана назначали первым днем поста в этих республиках 17 мая. Рамадан (Рамазан) назван так в честь девятого месяца мусульманского календаря. В этом месяце ангел Джабраил, по преданию, передал пророку Мухаммаду первое божественное откровение, которое стало основой Корана - священной книги мусульман. Завершается месяц Рамадан праздником разговения Ураза-байрам (другое название - Ид ал-Фитр), говорится в материале "Рамадан", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Марем Далиева рассказала об избиении и пытках током

Потерпевшая Марем Далиева рассказала, что жила с мужем в Карабулаке, работала кассиром в «Россельхозбанке».

По ее словам, 11 июля 2016 года на банк было совершено вооруженное нападение. Нападавший зашел в помещение, где работала Марем Далиева, с гранатой и потребовал передать ему всю наличность, какая имелась в кассе. Пригрозил, что если она не отдаст деньги, он взорвет банк. Испугавшись, Марем Далиева отдала все деньги, что были в кассе, налетчику. Тот спокойно вышел, оставив гранату в помещении.

«Я увидела гранату, стала кричать, звать охранника. Охранник прибежал, схватил гранату и выбежал с ней на улицу», - рассказала потерпевшая.

По ее словам, после этого ее до двух часов ночи допрашивали в Сунженском РОВД.

На второй день следователь предложил ей пройти проверку на детекторе лжи. Она согласилась. Проверку прошла, но о результатах ей ничего не сообщили.

15 июля Марем Далиеву повторно вызвали в Сунженское РОВД, где ее допрашивали начальник отдела Магомед Беков, следователь и начальник ЦПЭ Тимур Хамхоев.

По словам Марем Далиевой, эти трое сильно кричали, угрожали, выражались нецензурно.

«Я была в шоке. Не понимала, что происходит. Не знала, кто эти люди. Думала, это ли правоохранительные органы?» - рассказала Далиева.

В какой-то момент ей надели на голову пакет и затянули на шее. Когда она начинала терять сознание, пакет приоткрывали. Ее били по лицу, по голове. Это продолжалось 40-50 минут.

По словам Далиевой, когда она была в полиции, начальник РОВД позвонил своим подчиненным и распорядился доставить туда ее мужа Магомеда.

После этого двое мужчин, в которых она узнала Хандогина и Безносюка, ее посадили в машину, снова одели на голову пакет и куда-то повезли. Ехали минут 30-40.

«Всю дорогу меня били по рукам, по ногам, угрожали физической расправой. Спрашивали, кто соучастник ограбления банка, как мы его организовали. Один из них сказал "Давай признавайся, а то, когда доедем до места, поздно будет», - рассказала женщина.

По ее словам, ее завели в какое-то помещение, посадили на стул, связали руки за спиной, один из правоохранителей подключил к ее рукам электрические провода, после чего ее начали бить током.

«Удары были такой силы, что я кричала. Потом они ток подключили и к пальцам ног. Все это время меня уговаривали признаться в ограблении банка. Хандогин обещал, что если я признаюсь, он договориться с начальством, и нам дадут возможность выехать в Европу», - рассказывала Далиева.

Ей предложили выпить какой-то алкогольный напиток, а когда женщина, по ее словам, отказалась, они влили напиток в рот силой. В какой-то момент ей сказали, что ее муж тоже задержан и находится в соседнем кабинете. «Слышишь, как он кричит?» - спросили ее.

Далиева рассказала, что после всех пыток с нее сняли пакет, развязали руки, отвязали провода, с пальца сняли кольцо и повезли обратно. Привезли в Сунженское РОВД.

«Оказывается, моего мужа к этому времени убили в ЦПЭ, и от этого все всполошились», - сказала, заплакав, Марем Далиева.

Она рассказала, что отпустили ее в полночь. На выходе из РОВД ее встретил брат. Они обратились к врачам, прошли судебно-медицинскую экспертизу.

По словам Далиевой, дома она обнаружила, что в квартире все перевернуто вверх дном, пропали деньги, которые были в доме – 70 тысяч рублей и 700 долларов.

Следующие дни Далиева, по ее словам, была занята похоронами мужа, а после этого ей пришлось лечь в больницу. Женщина сообщила, что до сих пор находится под наблюдением у психиатра.

Потерпевшая рассказала о поступавших ей угрозах со стороны родственников подсудимых, а также о том, что ей предлагали миллион рублей, чтобы она замолчала.

«Я их до сих пор боюсь», - сказала женщина.

Комментариями обвиняемых или их защитников в связи с озвученными в ходе заседания сведениями "Кавказский узел" пока не располагает.

Подробности расследования дела в отношении сотрудников ЦПЭ в Ингушетии опубликованы в статье "Пытки, убийства и шантаж — борьба с экстремизмом в Ингушетии", опубликованной "Кавказским узлом".