Активист Сеидов переведен в Баку под домашний арест

23 мая 2018, 00:38

Защита Мирфейзулла Сеидова, арестованного по обвинению в незаконном обороте наркотиков, подала ходатайство об изменении меры пресечения активиста из-за тяжелых заболеваний. Суд удовлетворил просьбу адвоката и назначил обвиняемому домашний арест.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 мая Наримановский районный суд Баку принял решение взять Сеидова под стражу по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Защита обратилась в Генпрокуратуру с просьбой освободить активиста, поскольку он серьезно болен. 20 мая Сеидова перевели в медчасть Бакинского СИЗО-1, на следующий день Бакинский апелляционный суд оставил жалобу на арест Сеидова без удовлетворения. 22 мая защита вновь подала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

Наримановский районный суд оперативно отреагировал на ходатайство защиты об изменении меры пресечения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сеидова Джавад Джавадов. По его словам, обычно такие ходатайства рассматривают как минимум в течение трех дней.

"Мы были приятно удивлены, когда узнали, что суд рассмотрит ходатайство уже сегодня вечером (22 мая)", - сказал адвокат.

Судебное заседание завершилось около 22.30 (21.30 мск) 22 мая. "Мирфейзулла Сеидов уже дома", - сообщил Джавадов в 23.30 (22.30 мск) того же дня.

Как отметил адвокат, осуществляющий надзор по данному делу прокурор не стал возражать изменению меры пресечения, и суд с учетом состояния здоровья постановил перевести Сеидова под домашний арест.

По словам адвоката Джавада Джавадова, Сеидов из-за болезни почек является инвалидом первой группы и трижды в неделю должен проходить процедуру диализа. Он также страдает рядом хронических заболеваний, а год назад перенес сложную операцию.

"Мы удовлетворены этим решением, хотя не согласны с обвинением по существу. Домашний арест позволяет посещение Сеидовым процедур диализа... Кроме того, Сеидов сможет в домашних условиях получать эффективное лечение в связи с другими болезнями – сахарным диабетом, гипертонией, нейропатией", - сказал Джавадов.

Освобождение Сеидова подтвердил и лидер ПНФА Али Керимли.

"Друзья, наконец, радостная новость. Мирфейзулла Сеидов уже дома. В отношении него меру пресечения изменили на домашний арест", - написал Керимли на своей странице в Facebook.

"Кавказский узел" не располагает комментариями от представителей стороны обвинения и суда об изменении меры пресечения Сеидову.

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