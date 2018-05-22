Атимонопольщики оштрафовали главу Сунжи на два миллиона

22 мая 2018, 23:43

ФАС постановила взыскать с руководителя администрации Сунжи два миллиона рублей за заключение контрактов без предварительных конкурсов и аукционов, сообщила прокуратура Ингушетии.

Закупка или получение услуги на бесконкурсной основе возможны только в том случае, если сумма контракта не более 100 тысяч рублей, а годовой объем закупок не превышает двух миллионов, отмечает прокуратура. Однако администрация Сунжи заключила в 2017 году 58 договоров на сумму до 100 тысяч рублей на общую сумму до трех миллионов рублей. Кроме того, без конкурса были заключены пять договоров на сумму более 100 тысяч.

Республиканское управление Федеральной антимонопольной службы признало главу администрации виновным по всем 63 случаям и оштрафовало его на 1,99 миллиона рублей по ст. 7.29 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), говорится в сегодняшнем сообщении прокуратуры Ингушетии.

На сайте администрации Сунжи, по состоянию на 23.43 мск 22 мая, нет информации об этом деле.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 марта бывший директор ООО "Северокавказская телерадиокомпания" был признан судом виновным в хищении из бюджета 7,6 миллиона рублей.