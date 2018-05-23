23 мая 2018, 00:18
Задержан подозреваемый по делу о взрыве в бакинском кафе
Директор компании ОАО Azertransservis Ариф Хагвердиев подозревается в халатности, из-за которой в кафе погибли люди, сообщает прокуратура Баку.
Как писал "Кавказский узел", 21 мая при взрыве газового баллона в кафе неподалеку от торгового центра "Элит" погибли два работника заведения - мужчина и женщина. Еще два человека были госпитализированы с сильными ожогами. Впоследствии в больнице один из них скончался, пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.
Кафе, в котором произошел взрыв, находится на территории ОАО Azertransservis, директору компании вменяется статья о халатности, повлекшей гибель двух и более человек (ст 314.3 УК Азербайджана), написал 22 мая со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Баку "Интерфакс".
"Нефтяники эвакуированы из-за шторма в Азербайджане", "Лесные пожары в Азербайджане потушены", "Пациенты сгоревшего в Баку наркоцентра не успели переехать в новое здание".
23 мая 2018, 03:39
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Сторонники "Сасна Црер" предупредили власти о блокировке судов
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23 мая 2018, 01:45
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Аналитики рассказали о целях и мотивах атаки в Грозном
Атака на церковь в Грозном вписывается в логику действий приверженцев ИГ*, но никак не связана с подрывом могилы шейха Чиркейского в Дагестане, за который запрещенная организация также взяла на себя ответственность, считают правозащитница Екатерина Сокирянская и журналист Орхан Джемаль. Теракты становятся способом коммуникации между влиятельными игроками в регионе, указал социолог Денис Соколов.
23 мая 2018, 00:38
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Активист Сеидов переведен в Баку под домашний арест
Защита Мирфейзулла Сеидова, арестованного по обвинению в незаконном обороте наркотиков, подала ходатайство об изменении меры пресечения активиста из-за тяжелых заболеваний. Суд удовлетворил просьбу адвоката и назначил обвиняемому домашний арест.
23 мая 2018, 00:30
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22 мая 2018, 08:40
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22 мая 2018, 08:38
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Жители Абхазии вспомнили жертв Кавказской войны
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21 мая 2018, 08:582
"Коммерсант" сообщил подробности атаки на храм в Грозном
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21 мая 2018, 04:413
Жители сочинского села обвинили власти в нежелании решать проблемы с дорогами и газом
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23 мая 2018, 00:25
Сотрудник дагестанского УФСБ возглавил службу в Астрахани
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23 мая 2018, 00:18
Задержан подозреваемый по делу о взрыве в бакинском кафе
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22 мая 2018, 23:43
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