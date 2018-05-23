Задержан подозреваемый по делу о взрыве в бакинском кафе

23 мая 2018, 00:18

Директор компании ОАО Azertransservis Ариф Хагвердиев подозревается в халатности, из-за которой в кафе погибли люди, сообщает прокуратура Баку.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая при взрыве газового баллона в кафе неподалеку от торгового центра "Элит" погибли два работника заведения - мужчина и женщина. Еще два человека были госпитализированы с сильными ожогами. Впоследствии в больнице один из них скончался, пострадавшая женщина находится в тяжелом состоянии.

Кафе, в котором произошел взрыв, находится на территории ОАО Azertransservis, директору компании вменяется статья о халатности, повлекшей гибель двух и более человек (ст 314.3 УК Азербайджана), написал 22 мая со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Баку "Интерфакс".