Сотрудник дагестанского УФСБ возглавил службу в Астрахани

23 мая 2018, 00:25

Генерал-майор Сергей Варламов, ранее занимавший должность первого заместителя начальника управления Федеральной службы безопасности по Дагестану, возглавил ведомство в Астрахани.

На этом посту он сменил Юрия Серышева, возглавлявшего астраханское УФСБ с 2014 года.

Серышев направлен на повышение в УФСБ РФ по Башкирии, сообщила 22 мая пресс-служба администрации Астраханской области на своем сайте.

"Кавказский узел" писал, что 2 ноября 2017 года новым начальником УФСИН по Астраханской области был назначен Алексей Ваганов. Его предшественник на этом посту Алексей Киктев был отстранен от должности в период уголовного преследования по делу о превышении должностных полномочий.