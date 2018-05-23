23 мая 2018, 00:25

Сотрудник дагестанского УФСБ возглавил службу в Астрахани

Генерал-майор Сергей Варламов, ранее занимавший должность первого заместителя начальника управления Федеральной службы безопасности по Дагестану, возглавил ведомство в Астрахани.

На этом посту он сменил Юрия Серышева, возглавлявшего астраханское УФСБ с 2014 года.

Серышев направлен на повышение в УФСБ РФ по Башкирии, сообщила 22 мая пресс-служба администрации Астраханской области на своем сайте.

"Кавказский узел" писал, что 2 ноября 2017 года новым начальником УФСИН по Астраханской области был назначен Алексей Ваганов. Его предшественник на этом посту Алексей Киктев был отстранен от должности в период уголовного преследования по делу о превышении должностных полномочий.

Примечание:

"Суд продлил домашний арест главе астраханского УФСИН", "Киктев уволен с должности главы астраханского УФСИН*", "Защита Алексея Киктева не согласна с обвинениями в его адрес".

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