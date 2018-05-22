Два человека осуждены по делу об убийстве бывшего главы "Роснефть-Ставрополье"

22 мая 2018, 16:46

Суд приговорил водителя бывшего директора компании "Роснефть-Ставрополье" к 21 году колонии строгого режима. Еще один обвиняемый по делу приговорен к 17 годам колонии.

"Кавказский узел" сообщал, что бизнесмен был застрелен 14 января 2015 года в Ставрополе. По версии следствия, в убийстве предпринимателя участвовали два человека - водитель вместе со своим сыном.

Водителю предпринимателя и его сыну было предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере), ч. 1 и 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве из корыстных побуждений), сообщил ранее Следственный комитет России.

По данным пресс-службы Ставропольского крайсуда, водитель пользовался таким доверием своего руководителя, что Чернухин записал на него часть своего имущества, общей стоимостью не менее 61 млн рублей. Кроме того, после убийства отец и сын забрали из сейфа Чернухина 12 млн рублей. Уголовные дела рассматривал суд присяжных, который признал обоих виновными в инкриминируемых преступлениях, сообщает ТАСС.

Решением суда водитель убитого Андрей Мазко приговорен к 21 году колонии строгого режима, его сын - также Андрей Мазко - к 17 годам колонии строгого режима, сообщает передает "Интерфакс".

Своей вины осужденные не признали, сообщает "Ставропольское краевое телевидение".

Комментариев сторон по поводу решения суда пока не поступало.