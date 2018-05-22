22 мая 2018, 10:17
Число погибших при взрыве газа в Баку выросло до трех
Один из пострадавших после взрыва газа в кафе скончался, состояние раненой женщины остается тяжелым, сообщил сегодня Минздрав Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", 21 мая при взрыве баллона с пропаном в кафе близ торгового центра "Элит" погибли два работника заведения - мужчина и женщина. Еще два человека были госпитализированы с сильными ожогами.
Мужчина, который получил ожоги при взрыве в кафе, скончался, сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова.
По ее словам, состояние пострадавшей женщины остается тяжелым, пишет РИА Новости.
После взрыва в больницу были доставлены 44-летний мужчина и 53-летняя женщина, уточняет "Sputnik Азербайджан".
"Нефтяники эвакуированы из-за шторма в Азербайджане", "Лесные пожары в Азербайджане потушены", "Пациенты сгоревшего в Баку наркоцентра не успели переехать в новое здание".
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22 мая 2018, 10:17
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Число погибших при взрыве газа в Баку выросло до трех
Один из пострадавших после взрыва газа в кафе скончался, состояние раненой женщины остается тяжелым, сообщил сегодня Минздрав Азербайджана.
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