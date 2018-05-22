Число погибших при взрыве газа в Баку выросло до трех

22 мая 2018, 10:17

Один из пострадавших после взрыва газа в кафе скончался, состояние раненой женщины остается тяжелым, сообщил сегодня Минздрав Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая при взрыве баллона с пропаном в кафе близ торгового центра "Элит" погибли два работника заведения - мужчина и женщина. Еще два человека были госпитализированы с сильными ожогами.

Мужчина, который получил ожоги при взрыве в кафе, скончался, сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава Азербайджана Сафая Ахмедова.

По ее словам, состояние пострадавшей женщины остается тяжелым, пишет РИА Новости.

После взрыва в больницу были доставлены 44-летний мужчина и 53-летняя женщина, уточняет "Sputnik Азербайджан".