22 мая 2018, 00:14

Сотрудники фабрики в Гуково получили пайковый уголь

Работникам Центральной обогатительной фабрики "Гуковская" доставили гуманитарный уголь за 2017 год, а бывшим сотрудникам проданной шахты "Замчаловский антрацит" обещана выплата долга по зарплате в ближайшее время, рассказала представитель инициативной группы шахтеров Татьяна Авачева.

Как информировал "Кавказский узел", бывшие работники обанкротившейся компании "Кингкоул" с середины 2016 года проводят в Гуково акции протеста, требуя выплаты задолженности по зарплате и выдачи пайкового угля. 10 мая к акциям горняков присоединились работники Центральной обогатительной фабрики "Гуковская" с требованием выдать им пайковый уголь за 2017 и 2018 годы.

Пикет гуковских шахтеров у ДК шахты "Ростовская" в Гуково 21 мая собрал 60 человек. Сотрудники Центральной обогатительной фабрики "Гуковская", попавшие в апреле под сокращение, рассказали на акции, что им привезли гуманитарный уголь за 2017 год, рассказала представитель инициативной группы шахтеров Татьяна Авачева корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Авачевой, работникам фабрики пообещали также выдать положенный уголь за 2018 год, но они выразили намерение приходить на пикеты и дальше, чтобы получить социальные выплаты и компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты.

Бывшие сотрудники ОАО "Замчаловский антрацит" сдают копии документов и пишут заявления на получение задолженности по чистой зарплате. Из 270 человек, внесенных конкурсным управляющим Романом Копцом в список, все необходимые документы уже сдали 130 человек, выплаты, по словам Авачевой, обещаны в ближайшее время. 

Конкурсный управляющий шахты "Замчаловский антрацит" Роман Копец 16 мая сообщил "Кавказскому узлу", что деньги от состоявшейся в апреле продажи шахты и оборудования обогатительной фабрики "Замчаловская" поступили на счет. Вопрос о выплате горнякам 15% средств от продажи будет рассматриваться на суде 29 мая - речь идет о том, чтобы выплаты горнякам были включены в первую, а не во вторую очередь выплат.

В минувшую пятницу, 18 мая, глава администрации Гуково Евгений Яковлев попросил горняков сдать в Гуковский МФЦ и местный профсоюз шахтеров документы для получения денег, выплаты обещаны в ближайшее время, сообщила активистка.

Новости о протестах шахтеров "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Ростовские шахтеры требуют зарплат". Также на "Кавказском узле" опубликован справочный материал "Шахты Ростовской области: аварии и протесты".

Примечание:

"Гуковские шахтеры согласились на отсрочку пикета в Ростове-на-Дону", "Первомай напомнил ростовчанам о безработице в регионе", "Гуковские шахтеры попросили Москалькову о помощи".

Автор: Вячеслав Прудников; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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