21 мая 2018, 23:59

Три миллиона выделено на выкуп оружия у жителей Дагестана

Полмиллиона уже переведены на счета граждан, добровольно сдавших оружие, сообщили сегодня в Минюсте Дагестана.

Всего на выкуп оружия у жителей Дагестана в республике в 2018 году выделено 3 миллиона рублей. 500 тысяч, переведенные на счета, жители, сдавшие оружие, получат в скором времени, уточнили в министерстве.

По данным Минюста, к середине мая на сдачу огнестрельного оружия поступили 17 заявок. Выплаты за пистолет или револьвер составляют 30 тысяч рублей, автомат оценивается в 40 тысяч рублей, а охотничье гладкоствольное ружье - в 3 тысячи. "Размер оплаты за каждый вид оружия установлен постановлением правительства республики", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

В 2017 году на выкуп оружия у населения была выделена такая же сумма денег. По данным МВД по Дагестану, тогда граждане сдали 165 единиц различного оружия. Это позволило на 38% уменьшить количество преступлений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, и почти на 54% - с применением взрывных устройств, считают в ведомстве.

"Кавказский узел" также писал, что аналогичную кампанию по выкупу оружия власти республики проводили и в 2016 году, а также в предыдущие годы.

Примечание:

"Минюст уточнил гражданство обвиняемых в контрабанде оружия из США в Чечню", "Жителям Кабардино-Балкарии предложено сдать оружие за деньги", "Три жителя Чечни сдали в полицию оружие".

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