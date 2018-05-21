Эвакуированы жильцы обрушившегося дома в Грузии

21 мая 2018, 23:52

В Тбилиси в районе Варкетили обрушилась часть аварийного многоквартирного дома. Находившиеся в этот момент в здании жильцы были эвакуированы.

Четырехэтажный дом, в котором произошло обрушение, признан аварийным и числился нежилым.

Несколько месяцев назад его жители были расселены в другие дома, однако часть из них самовольно вернулась жить в аварийный дом, сообщает сегодня "Первый канал" грузинского телевидения.

Пожилых людей, которые в этот время находились дома, спасатели эвакуировали по пожарной лестнице, жертв нет, пишет "Новости-Грузия".

"Кавказский узел" писал, что 14 человек пострадали из-за обрушения части потолка на станции тбилисского метро "Варкетили" 30 января. Причиной, по мнению экспертов, стали изменения в проекте реновации станции метро вопреки рекомендациям архитекторов.