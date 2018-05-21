Участники голодовки водителей маршруток в Махачкале. 21 апреля 2018 года. Фото Тимура Исаева для "Кавказского узла"

21 мая 2018, 19:26

Голодающие водители в Махачкале отказались разговаривать с руководством

Руководители обслуживающей компании прибыли сегодня к голодающим в Махачкале водителям маршруток. Протестующие отказались разговаривать с ними, так как цель акции - полностью прекратить сотрудничество с этой компанией, заявили водители.

Как сообщал "Кавказский узел", 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку 27 апреля из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 16 водителей маршрута начали голодовку, а 19 мая группу голодающих участников забастовки сменили 16 новых водителей. Жители поселка Семендер рассказали, что из-за нехватки маршруток приходится пользоваться услугами такси.

Руководители обслуживающей компании в сопровождении журналистов прибыли на место акции протеста водителей маршрута №61А в Семендере сегодня около 18.00. Водители отказались разговаривать с ними, предложив представителям компании уйти, сообщил один из бастующих водителей Мусаип Имаммурзаев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам водителя, на месте голодовки, помимо голодающих, находились и другие бастующие водители. "Мы все отказались с ними разговаривать, никто с ними разговаривать не стал", - сказал Имаммурзаев.

Отказ от диалога с руководством компании вызван тем, что одно из требований протестующих заключается в полном прекращении сотрудничества с этой обслуживающей компанией и передаче маршрутной линии другой компании, указал он. Вторым требованием, по словам Имаммурзаева, является привлечение компании, которая обслуживает линию сейчас, к ответственности за нарушение прав водителей. Он напомнил, что заявления с этими требованиями протестующие уже подали во все уполномоченные органы.

Водители также отказались разговаривать с журналистами местного телевидения, заявив, что не доверяют им. По мнению протестующих, местное ТВ в своих материалах дало недостоверную информацию о мотивах голодовки, добавил водитель.

Примечание:

"Митинг против подорожания бензина прошел в Дагестане", "Забастовка водителей маршруток доставила неудобства жителям Махачкалы", "Махачкалинские власти отказались считать забастовкой протест водителей маршруток".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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