Голодающие водители в Махачкале отказались разговаривать с руководством

21 мая 2018, 19:26

Руководители обслуживающей компании прибыли сегодня к голодающим в Махачкале водителям маршруток. Протестующие отказались разговаривать с ними, так как цель акции - полностью прекратить сотрудничество с этой компанией, заявили водители.

Как сообщал "Кавказский узел", 73 из 100 водителей махачкалинского маршрута №61А объявили забастовку 27 апреля из-за недовольства условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 16 водителей маршрута начали голодовку, а 19 мая группу голодающих участников забастовки сменили 16 новых водителей. Жители поселка Семендер рассказали, что из-за нехватки маршруток приходится пользоваться услугами такси.

Руководители обслуживающей компании в сопровождении журналистов прибыли на место акции протеста водителей маршрута №61А в Семендере сегодня около 18.00. Водители отказались разговаривать с ними, предложив представителям компании уйти, сообщил один из бастующих водителей Мусаип Имаммурзаев корреспонденту "Кавказского узла".

По словам водителя, на месте голодовки, помимо голодающих, находились и другие бастующие водители. "Мы все отказались с ними разговаривать, никто с ними разговаривать не стал", - сказал Имаммурзаев.

Отказ от диалога с руководством компании вызван тем, что одно из требований протестующих заключается в полном прекращении сотрудничества с этой обслуживающей компанией и передаче маршрутной линии другой компании, указал он. Вторым требованием, по словам Имаммурзаева, является привлечение компании, которая обслуживает линию сейчас, к ответственности за нарушение прав водителей. Он напомнил, что заявления с этими требованиями протестующие уже подали во все уполномоченные органы.

Водители также отказались разговаривать с журналистами местного телевидения, заявив, что не доверяют им. По мнению протестующих, местное ТВ в своих материалах дало недостоверную информацию о мотивах голодовки, добавил водитель.