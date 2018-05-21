75 человек эвакуированы из-за пожара в краснодарской многоэтажке

21 мая 2018, 18:40

25 человек спасены при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Краснодаре, еще 50 покинули здание самостоятельно, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня на шестом этаже дома по улице Тургенева.

"Пожар в многоквартирном жилом доме по улице Тургенева в Краснодаре ликвидирован. В ходе тушения звеньями газодымозащиты спасено 25 человек, еще 50 человек самостоятельно покинули здание. Погибших и пострадавших нет", - цитирует представителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре 16 мая в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Из горящего дома были эвакуированы 100 человек. Источник в оперативных службах сообщил, что пострадали 12 человек, все они отказались от госпитализации.