Пожарные. Фото: Владимир Аносов / Югополис

21 мая 2018, 18:40

75 человек эвакуированы из-за пожара в краснодарской многоэтажке

25 человек спасены при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Краснодаре, еще 50 покинули здание самостоятельно, пострадавших нет, сообщили в МЧС.

По данным ведомства, пожар произошел сегодня на шестом этаже дома по улице Тургенева. 

"Пожар в многоквартирном жилом доме по улице Тургенева в Краснодаре ликвидирован. В ходе тушения звеньями газодымозащиты спасено 25 человек, еще 50 человек самостоятельно покинули здание. Погибших и пострадавших нет", - цитирует представителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал о пожаре 16 мая в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Из горящего дома были эвакуированы 100 человек. Источник в оперативных службах сообщил, что пострадали 12 человек, все они отказались от госпитализации.

Примечание:

"Arena Hall в Краснодаре закрыт после проверки пожарной безопасности", "400 человек эвакуированы из горящей многоэтажки в Краснодаре", "Режим ЧС объявлен в микрорайоне Краснодара из-за пожара в многоэтажке".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 мая 2018, 21:43

21 мая 2018, 20:52

21 мая 2018, 20:30

  • Три участника голодовки в Махачкале обратились к врачам

    Голодающие в Махачкале водители маршруток сегодня дважды вызывали врачей, трем участникам акции потребовалась медицинская помощь из-за повышенного давления. Голодовка привлекла внимание властей, но результата пока нет, констатировали водители.

21 мая 2018, 20:12

  • Дело "астраханских стрелков" направлено в суд

    Расследование дела одиннадцати организаторов и участников вооруженного подполья, совершивших посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в апреле 2017 года, завершено, перед судом предстанут семеро, сообщило следствие.

21 мая 2018, 19:26

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Куда уходит детство
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи

Блогеры

Все посты