21 мая 2018, 18:40
75 человек эвакуированы из-за пожара в краснодарской многоэтажке
25 человек спасены при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Краснодаре, еще 50 покинули здание самостоятельно, пострадавших нет, сообщили в МЧС.
По данным ведомства, пожар произошел сегодня на шестом этаже дома по улице Тургенева.
"Пожар в многоквартирном жилом доме по улице Тургенева в Краснодаре ликвидирован. В ходе тушения звеньями газодымозащиты спасено 25 человек, еще 50 человек самостоятельно покинули здание. Погибших и пострадавших нет", - цитирует представителя ГУ МЧС России по Краснодарскому краю "Интерфакс".
"Кавказский узел" ранее писал о пожаре 16 мая в Музыкальном микрорайоне Краснодара. Из горящего дома были эвакуированы 100 человек. Источник в оперативных службах сообщил, что пострадали 12 человек, все они отказались от госпитализации.
"Arena Hall в Краснодаре закрыт после проверки пожарной безопасности", "400 человек эвакуированы из горящей многоэтажки в Краснодаре", "Режим ЧС объявлен в микрорайоне Краснодара из-за пожара в многоэтажке".
21 мая 2018, 21:43
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