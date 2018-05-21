Рамзан Кадыров (слева) и Рамзан Цицулаев. Фото Юлия Кочетова - https://uk.wikipedia.org/wiki/Цицулаєв_Рамзан_Лемаєвич

21 мая 2018, 12:19

Защита рассказала о новом уголовном деле полпреда Кадырова

Столичные следователи заподозрили Рамзана Цицулаева, бывшего полпреда Кадырова на Украине, в попытке организовать убийство, сообщил сегодня его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Цицулаев, находившийся в розыске, был задержан украинскими силовиками 6 октября 2017 года и доставлен в Москву. Он обвинен в мошенничестве и применении насилия к представителю власти, а в феврале 2018 года – также в организации похищения человека и вымогательства. 8 мая суд в Москве продлил срок содержания Цицулаева под стражей до 11 августа.

Рамзан Цицулаев был представителем Кадырова на Украине с июня 2010 года. По неофициальным данным, именно он занимался вопросом освобождения из плена журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко весной 2014 года. При этом жители Чечни рассказали "Кавказскому узлу", что не осведомлены о деятельности Рамзана Цицулаева.

В отношении Рамзана Цицулаева московские следователи возбудили новое уголовное дело о покушении на убийство, сообщил сегодня его адвокат Мохаммед-Ареф Бекаев.

По словам адвоката, обвинение по этой статье Цицулаеву пока не предъявлено. При этом Бекаев категорически отверг причастность его подзащитного к инкриминируемым преступлениям, пишет ТАСС.

Согласно показаниям, которые дал следствию знакомый Цицулаева Джамбулат Мадаев, Цицулаев ранее сообщил ему о конфликте с бизнесменом азербайджанского происхождения Исмаиловым. По словам Мадаева, Цицулаев предложил 500 тысяч долларов за его устранение, рассказал источник в правоохранительных органах.

Однако, по данным источника, вскоре после выдачи Мадаеву аванса в размере 100 тысяч долларов Цицулаев отказался от своих планов, сообщил 18 мая "Росбалт".

Отметим, что в апреле стало известно об аресте трех офицеров МВД России по делу Цицулаева. Следствие считает их причастными к похищению финансиста Али Закриева и вымогательству у него 109 миллионов рублей.

Примечание:

"СБУ рассказала о деятельности полпреда Кадырова на Украине", "Полпред Кадырова обвинен в похищении бизнесмена", "Суд продлил арест полпреду Кадырова на Украине".

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