Бензоколонка вблизи жилого дома. Фото Григория Шведова для «Кавказского узла»

21 мая 2018, 08:24

Митинг против подорожания бензина прошел в Дагестане

На трассе Махачкала - Дербент у авторынка 20 мая собрались водители, протестующие против подорожания бензина на автозаправках Дагестана.

Автомобилисты, как выяснил находившийся месте акции председатель координационного совета НКО Дагестана Шамиль Хадулаев, на митинг приехали после рассылки в мессенджерах о сборе. Кто был автором сообщения и организатором акции, непонятно, отметил Хадулаев.

По его словам, собравшиеся водители перешли к обсуждению причин подорожания бензина. "Кто-то говорил, что это связано с тем, что владельцы автозаправок стали больше ежемесячно платить в бюджет - 210 тысяч рублей, вместо прежних 150. Другие говорили, что это связано с общим повышением цены бензина по стране. Но в ответ на это другие водители говорили, что цена на бензин почему-то не поднялась в Чечне и Ингушетии", - рассказал Шамиль Хадулаев.

Водители предложили провести митинг в городе на площади, но, по словам Хадулаева, он объяснил участникам протеста, что для проведения митинга понадобится согласование с властями, а сами акции можно проводить в определенных местах. Участники акции "не были настроены на радикальные поступки, поэтому они учли наши замечания о том, как необходимо выразить своё волеизъявление по закону", отметил активист, добавив, что 13.00 мск того же дня все участники протеста разъехались, передает РИА "Дербент".

Ранее "Кавказский узел" писал о бастующих в Махачкале водителях маршрута №61А, недовольных условиями работы, которые установила обслуживающая маршрут компания. 14 мая 16 водителей начали голодовку.

Примечание:

"Голодающим в Махачкале водителям потребовалась "скорая помощь"", "Журналисты связали проверки в махачкалинском офисе "Газпрома" с убытками компании", "Власти Махачкалы временно отказались повышать цены в маршрутках".

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