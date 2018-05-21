Пострадавший грузинский шахтер помещен в реанимацию

21 мая 2018, 07:59

Послеоперационное состояние Александра Деканоидзе, который получил травмы при обвале на шахте в Грузии, остается стабильно тяжелым, рассказала его лечащий врач.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая при обвале на шахте "Корохнари" в Чиатуре тяжелые травмы получил 32-летний рабочий Александр Деканоидзе. Он был доставлен в центральную больницу Кутаиси с переломом основания черепа и переломом позвоночника и направлен на нейрохирургическую операцию.

"Пациенту провели сложную операцию. К этому времени его сняли с аппарата искусственного дыхания, и он продолжает лечение в реанимационном отделении", - сообщила в ночь на 21 мая лечащий врач Деканоидзе Ирма Месхи.

По ее словам, состояние пациента остается "стабильно тяжелым", информирует на своем сайте "Первый канал" Общественного вещателя Грузии.

Напомним, что решение депутатов парламента Грузии, которые 22 февраля одобрили увеличение штрафов за нарушение правил безопасности труда на предприятиях, вызвало скепсис представителей профсоюзов. Санкции и штрафы без создания эффективной системы безопасности труда не будут работать и не обеспечат соблюдение прав рабочих, заявили они.