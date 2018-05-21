Адвокат Сапият Магомедова обвинила следователя в незаконном задержании

21 мая 2018, 02:35

Следователь более часа удерживал Сапият Магомедову, требуя от нее подписать документы об окончании расследования дела в отношении ее подзащитного, сообщила сама адвокат.

Сапият Магомедова представляет интересы Завура Калипаева, подозреваемого в пособничестве боевикам. Ее подзащитный не находится под стражей и был приглашен 19 мая на допрос. Адвокат также прибыла для участия в следственном мероприятии.

"19 мая около 15.00 мск мы пришли, оказалось, что следователь пригласил нас не на допрос, а ознакомиться и подписать документы, сказав, что расследование дела закончено, - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомедова. - Я категорически не согласна с действиями следствия. Более того, прокуратура уже не один раз возвращала это дело на доследование с указанием проверить доводы адвоката, устранить нарушения. Нарушение заключаются в отказе опросить моего подзащитного. В итоге я отказалась подписать этот документ".

По словам адвоката, следователь отказался возвращать пропуск и дал указание на проходной не выпускать из отдела и ее саму, и ее подзащитного. "Он не отдавал пропуск, а без пропуска не выпускали из отдела. Таким образом меня стали принуждать подписать документ", - уточнила адвокат.

По ее словам, она тут же обратилась с устной жалобой на телефон доверия в прокуратуру республики. "Приехал дежурный прокурор, спрашивает по какой причине вы их не выпускаете. На что следователь отвечает "она не подписывает бумаги", - сказала адвокат.

В итоге после приезда прокурора адвоката и ее подзащитного выпустили на свободу. В общей сложности они пробыли в отделе около полутора часов. Магомедова пояснила, что планирует в понедельник письменно обратиться с жалобой в прокуратуру республики.

Адвокат Магомедова считает, что, отказавшись от подписания документа, она поступила в соответствии с интересами своего подзащитного. "Мы получили письмо от том, что моего подзащитного приглашают на допрос 16 мая. Затем следователь уведомил о том, что следственное мероприятие переносится на 19 мая. То есть нас официально приглашали на допрос, а в реальности для проведения другого процессуального действия – ознакомления с материалами уголовного дела", - сообщила адвокат.

В данной ситуации имело место незаконное лишение свободы двух лиц, полагает дагестанский адвокат Джамал Алиев. "Сотрудники ... превысили свои должностные полномочия незаконно удерживая адвоката и ее подзащитного. Их действия попадают под ч.1 ст.286 УК РФ — превышение должностных полномочий. Санкции данной статьи грозят лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - сказал адвокат.