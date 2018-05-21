Жители сочинского села обвинили власти в нежелании решать проблемы с дорогами и газом

21 мая 2018, 04:41

Более пятидесяти жителей села Высокого и нескольких садовых товариществ в Сочи провели сход, на котором потребовали от властей решить проблемы с дорогами, газоснабжением, уличным освещением, мусором и переполнением кладбища.

Сообщение о том, что в селе Верхнее Высокое в Сочи в аварийном состоянии находится газопровод, поступило на SMS-сервис "Кавказского узла" 20 мая в 21.00 мск. "Дождевые потоки смыли 3 опоры газопровода и представляют опасность обрушения газовой трубы", - написала автор сообщения.

20 мая с 12.00 до 14.00 мск состоялся сход жителей села Высокого, а также садовых товариществ "Высокое", "Дружба", "Черноморец-2", "Флора", "Бургас", "Липники", "Связист", расположенных в зоне национального парка Сочи, участие в котором приняли около полусотни человек. Собравшиеся обсудили бытовые проблемы села.

Участники схода насчитали около десяти проблем села, которые, по их мнению, несут угрозу для жизни и здоровья жителей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" автор сообщения, организатор схода Валентина Колотур.

Валентина Колотур показала газовые трубы высокого давления, которые были проложены вдоль села в районе кладбища и жилых домов на оползневых склонах пять лет назад, к Олимпиаде.

"К Олимпиаде еще в 2013 году газовщики проложили нам газовые трубы высокого давления и отчитались перед вышестоящим начальством, что наш поселок газифицирован. Но это не так. У нас проживает около пяти тысяч человек в селе и садовых товариществах, но газ есть лишь у единиц, так как почти никто из нас не в состоянии осилить цены, которые требуют с нас газовщики, чтобы получить техусловия и подключить к трубе высокого давления наши дома. Требуют с нас по полмиллиона рублей за это. Столько не стоят даже наши дома и участки, на которых они стоят", - рассказала женщина.

Она показала упавшие в пропасть после дождя и оползня опоры, которые держат трубы высокого давления. Таких заваленных опор на расстоянии около километра от остановки "Кладбище" оказалось примерно семь штук.

"Если эти трубы упадут, то мало не покажется - сгорит все село вместе с людьми. Мы неоднократно говорили об этом и самим руководителям горгаза, и главе города, который был тут, но изменений никаких. За год ситуация только усугубилась, и теперь мы ждем трагедии, считая минуты", - рассказала организатор схода.

По мнению Галины Рябовой, беды села связаны с бездорожьем. "Люди начали обращаться в МКУ "Управление автомобильных дорог Сочи" еще два года назад, в 2016 году. Но нам уже два года чиновники обещают посчитать стоимость ремонта дороги, чтобы заложить средства в бюджет, но изменений никаких нет", - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, "бездорожье тянется от автобусной остановки "Кладбище" почти километр в горы, куда не ходит... общественный транспорт и отказывается выезжать "скорая".

"Моя мама - инвалид. "Скорая" к ней доехать по такой дороге не может. Это угроза жизни и здоровью", - сказала Рябова.

По словам старожила села Сергея Калейджана, село Высокое в Адлерском районе Сочи состоит из двух частей - Верхне-Высокого и Нижне-Высокого.

"После развала СССР село разрослось в сторону гор и национального парка, но остается неблагоустроенным и неудобным для проживания", - рассказал Калейджан корреспонденту "Кавказского узла".

По словам жителя села, военного летчика на пенсии Сергея Чернышенко, он с супругой и двумя детьми приехал в Сочи в 2016 году на постоянное место жительство.

"Государство выделило мне деньги на покупку жилья и строительство дома. Я купил участок и начал строить дом, получив все разрешения на строительство. Мой дом - самый последний на сельской улице. Сюда не ходит общественный транспорт из-за бездорожья, останавливаясь в километре. Нет городского водовода и канализации, нет газа, нет услуг по вывозу мусора, нет уличного освещения. То есть тут ничего нет вообще. Все, что тут есть, сделано руками и за счет жителей", - рассказал Сергей Чернышенко корреспонденту "Кавказского узла".

Олег Буревич, проживающий на улице Брянской, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что был вынужден за свой счет вести электричество до своего дома около ста метров.

Кристина Гегенава рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в садовом товариществе "Связист" со своими малолетними детьми в километре от конечной остановки маршрута №138, и дети вынуждены утром и вечером, когда темно, идти по бездорожью в условиях отсутствия уличного освещения.

"Тут бродят дикие собаки и шакалы, ползают змеи, во время снегопадов или дождя происходят оползни. Жить тут небезопасно, и власти ничего не делают для того, чтобы благоустроить село", - рассказала женщина.

Анна Лоскутникова рассказала корреспонденту "Кавказского узла" про еще одну беду села - проблему с вывозом мусора и несанкционированными свалками.

"Мы неоднократно поднимали эту тему на всех собраниях и встречах с руководством города, но никому это не интересно, кроме нас. Мы просто тонем в мусоре, который стал уже опасен для жизни. Сейчас наступает лето, и опасность несанкционированных свалок возрастет в разы", - рассказала Лоскутникова.

Виктор Чабан высказал озабоченность в связи с разрастанием местного кладбища.

"Сельское кладбище ранее имело статус закрытого. Но потом, пару лет назад, оно стало муниципальным, так как мэрии негде хоронить людей... Мы протестовали против этого, поясняя, что если могилами сузить дорогу, то тут не сможет ходить общественный транспорт, не разъедутся... машины. Но нас никто не слушает", - рассказал мужчина.

По его мнению, захоронения также влияют на качество воды, которая хранится в резервуарах ниже кладбища. "Мы пьем воду, которую никто и никогда не проверял на безопасность", - сказал Чабан.

По итогам схода жители села написали заявление прокурору Адлера, в котором изложили все проблемы.

По словам эколога Владимира Кимаева, проблемы сочинских сел типичны. "Их надо решать комплексно, но власти от этого уклоняются. Проблемы растут годами вместе с социальным напряжением. Властям стоит наконец задуматься над тем, как сделать жизнь на селе комфортной, либо вообще не выделять людям участки в зоне национального парка", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кимаев.

Комментариями властей Сочи по поводу заявления жителей села Высокого "Кавказский узел" пока не располагает.