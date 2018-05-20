20 мая 2018, 16:07

Рабочий пострадал на шахте в Грузии

При обвале на шахте в грузинском городе Чиатура тяжелые травмы получил 32-летний рабочий, он доставлен в центральную больницу Кутаиси и направлен на операцию.

Инцидент произошел сегодня утром на шахте по добыче марганца "Корохнари" в Чиатуре (Имеретия), на сотрудника шахты обрушилась горная порода.

Врачи больницы в Кутаиси, куда был доставлен пострадавший, оценили его состояние как стабильно тяжелое. По словам руководителя больницы Георгия Хведелидзе, пациент с переломом основания черепа и переломом позвоночника направлен на нейрохирургическую операцию, сообщило "Новости-Грузия".

Полиция начала расследование по статье 240 УК Грузии (Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ), эта статья предусматривает до двух лет лишения свободы, исправительных работ или штраф.

Пострадавшему шахтеру Александру Деканоидзе 32 года, отмечается в сообщении компании "Джоржиан манганези" (Грузинский марганец). Представители компании пообещали опубликовать позднее дополнительные подробности о случившемся,  передает "Интерпрессньюс".

Причины обвала на шахте пока не уточняются.

Депутаты парламента Грузии 22 февраля одобрили увеличение штрафов за нарушение правил безопасности труда на предприятиях. Санкции и штрафы без создания эффективной системы безопасности труда не будут работать и не обеспечат соблюдение прав рабочих, заявили опрошенные "Кавказским узлом" представители профсоюзов.

Как писал "Кавказский узел", рабочий Заза Абрамишвили погиб после обрушения на шахте "Шукрути" в Чиатуре 26 марта. После его гибели около 50 шахтеров провели акцию протеста у здания "Джоржиан манганези", требуя повышения зарплаты и условий для безопасного труда. Последний аналогичный инцидент произошел 5 апреля - шесть человек погибли и трое получили тяжелые ранения при обрушении на угольной шахте имени Миндели в Ткибули.

Примечание:

"Погибшие шахтеры похоронены в Ткибули", "Грузуголь" пообещал компенсации семьям погибших шахтеров", "Грузинские шахтеры предупредили о забастовке".

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