20 мая 2018, 12:38

Следователи сообщили подробности конфликта с двумя смертями в Ингушетии

Родные жителя Ингушетии во дворе Сунженской районной больницы расправились с застрелившим его соседом, по каждому из двух убийств заведены отдельные дела, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая источник сообщил о двух жертвах конфликта между соседями в Сунженском районе Ингушетии, при котором мужчина высказал своим соседям претензии из-за шума в их дворе и застрелил одного из соседей, а родственники жертвы нанесли стрелявшему смертельные ножевые ранения.

По информации регионального управления СКР, 62-летний мужчина с огнестрельным ранением в грудь был доставлен в Сунженскую районную больницу в 08.40 мск 19 мая и умер, не приходя в сознание. На месте происшествия следователи обнаружили пистолет ПМ и две гильзы, предположительно, калибра 9 мм, говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по Ингушетии.

Вскоре после смерти раненого, около 09.00 мск, было совершено нападение на 78-летнего жителя Ингушетии у входа в приемное отделение больницы. Пенсионер, находившийся в машине скорой помощи в момент нападения, умер от множественных колото-резаных ранений головы и груди, сообщили в СКР.

Оба соседа давно были в напряженных отношениях из-за земельного спора, но поводом для конфликта стал лай собаки. 78-летний житель сельского поселение Троицкое, которому мешала собака, подрался с соседом и застрелил его, а родственники погибшего отомстили за убитого, сообщила сегодня подробности инцидента газета "Ингушетия".

Следователи после инцидента возбудили два уголовных дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), данная статья предполагает от шести до пятнадцати лет лишения свободы. О задержании подозреваемых информации не поступало.

Примечание:

"Обвиняемые по делу о пытках в ингушском центре "Э" отказались признать вину", "Следком отчитался о поиске убийцы жителя Ингушетии", "Арест Руслана Котиева продлен на два месяца".

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