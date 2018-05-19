Дагестанские полицейские рассказали в суде о провокациях против журналистов

19 мая 2018, 07:00

Житель Дагестана Карим Касумов в суде отверг умысел воспрепятствовать работе журналистов во время митинга в Махачкале. Присутствовавшие на акции журналисты и полицейские рассказали суду о провокациях на митинге.

Как писал "Кавказский узел", дело жителя Тляратинского района, обвиненного в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенном с повреждением имущества (ч.3 ст.144 УК РФ), после нападения на корреспондента "Кавказского узла", было передано в суд в начале апреля. Защита назвала это дело уникальным случаем для Дагестана.

По версии следствия, 12 июня 2017 года мужчина потребовал от корреспондента "Кавказского узла" прекратить съемку митинга сторонников Навального в Махачкале и повредил видеокамеру журналистки, применив силу. Дело было возбуждено лишь спустя три месяца после инцидента, в сентябре 2017 года. Журналистам "Черновика", также пострадавшим от нападения, ранее было отказано в возбуждении уголовного дела, полиция не нашла состава преступления в действиях нападавших.

Рассмотрение уголовного дела в отношении жителя Тляратинского района Карима Касумова Советский райсуд Махачкалы начал 18 мая. На первом заседании были допрошены четыре свидетеля. Подсудимый признал свою вину частично, сообщил из суда корреспондент "Кавказского узла".

Сам Касумов заявил суду, что вину он не признает, но его адвокат пояснил, что вину подсудимый признает частично. По словам защитника, Касумов признает, что сломал видеокамеру, но он при этом не знал, что камера принадлежала журналисту.

После оглашения обвинительного заключения суд приступил к допросу свидетелей - двух журналистов и двух полицейских. Корреспондент издания "Черновик" Саида Вагабова рассказала, что 12 июня 2017 года она присутствовала на митинге в Махачкале вместе со своей коллегой по заданию редакции. По словам Вагабовой, на площадке перед Кумыкским театром собрались люди, а к тем, кто снимал происходящее, подходили мужчины спортивного телосложения и в грубой форме требовали прекратить съемку.

Как заявила журналистка, к ней несколько раз подходил сотрудник администрации одного из районов Махачкалы.

"Он говорил, чтобы я не снимала. Я ответила, что я журналист и имею право снимать, показала ему удостоверение. На мою просьбу представиться он сказал, что о его должности я потом узнаю. Затем я увидела, как Карим Касумов дергал камеру [корреспондента "Кавказского узла"], но не слышала их диалога. Крикнула своей коллеге: "Снимай это!" - так как находилась дальше. В это время к ней подошел [сотрудник администрации], забрал телефон. Я начала снимать этот момент, и он направился ко мне. Требовал не снимать, толкнул синей папкой и выбил телефон из рук", - рассказала свидетель.

У Саиды Вагабовой выбили из рук телефон, а у ее коллеги Барият Идрисовой телефон выхватили из рук, в то время другой мужчина попытался выхватить видеокамеру из рук корреспондента "Кавказского узла" Патимат Махмудовой, оторвав выдвижной монитор. Правоохранители не пытались остановить нападавших, сообщал корреспондент "Кавказского узла".

Сообщение о конфликте интересов. Автор материала является свидетелем по делу Карима Касумова.

Корреспондент "Кавказского узла" Мурад Мурадов сообщил суду, что на митинге 12 июня 2017 года в Махачкале провокации и нападения на журналистов совершали четверо молодых людей, среди которых был и подсудимый.

Адвокат подсудимого уточнял у свидетелей, представлялись ли они журналистами и были ли на них отличительные знаки работников СМИ, по которым обвиняемый мог бы догадаться об их статусе. Свидетели полицейские сообщили суду, что знали о присутствии на акции журналистов. По словам сотрудников полиции, на журналистов, освещавших антикоррупционный митинг, оказывалось давление.

При этом представители МВД уточнили, что в полицию в тот день был доставлен не подсудимый, а другой человек - тот, о котором в своих показаниях сообщила Саида Вагабова.

Следующее заседание по делу состоится 9 июля, на нем суд рассчитывает продолжить допрос свидетелей обвинения.

Обвиняемый в нападении на корреспондента "Кавказского узла" использует, по данным "Черновика", два паспорта с разными датами рождения - 27 декабря 1983 года и 23 декабря 1983 года. По первому набору данных он проходит в базах МВД как условно осужденный, по этому же паспорту он получил штраф за мелкое хулиганство на митинге 12 июня 2017 года. По данным второго паспорта за Касумовым числится только одно мелкое хулиганство, совершенное в 2015 году, говорится в материале "Безнаказанность – это преступление", опубликованном 21 июля 2017 года изданием "Черновик".

Адвокат Ахмед Эльмурзаев, представляющий интересы "Кавказского узла", подтвердил данные о двух паспортах подсудимого.

"На суде его личность уже установлена", - пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Организатор митинга 12 июня Марат Исмаилов после акции потребовал от МВД и прокуратуры привлечь к ответственности силовиков, не отреагировавших на действия провокаторов.

Заявление о бездействии правоохранителей тоже не имеет отношения к делу, отметил адвокат. "В плане доказательной базы по данному делу факт бездействия сотрудников полиции ничего не дает", - сказал Эльмурзаев.

Адвокат "Кавказского узла" отметил, что уголовное дело в отношении Карима Касумова было возбуждено по заявлению активиста Эдуарда Атаева, поданному в августе, хотя еще в июне заявление поступило от "Кавказского узла"

Накануне суда подробный материал о деле опубликовала "Медиазона".