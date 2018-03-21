Блок "Елк" оказался на грани раскола из-за разногласий о методах протеста

21 марта 2018, 20:59

Партии оппозиционного блока "Елк" не смогли договориться о способах протеста против сохранения власти в руках Сержа Саргсяна, признали представители блока. Раскол парламентского блока лишит все три его партии электората, но он маловероятен, предположили опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Как писал "Кавказский узел", около 300 человек собрались на митинге в Ереване 10 марта с требованием отстранить от власти президента Армении Сержа Саргсяна и выступили против его назначения на должность премьер-министра. Премьер-министр будет считаться первым лицом государства после 9 апреля - срока окончания президентства Саргсяна.

Политические силы, входящие в блок "Елк", не смогли выработать единую стратегию борьбы против возможного выдвижения Сержа Саргсяна в премьер-министры, сообщил лидер партии "Гражданский договор", глава фракции "Елк" в парламенте Никол Пашинян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Пашиняна, партия "Просвещенная Армения", в частности, не поддержала инициативу уличной борьбы, однако партнеры по блоку договорились, что каждая политическая сила вправе самостоятельно принять решение и избрать собственную стратегию борьбы.

"Наша партия утвердила дорожную карту, которую представим 31 марта. Тем не менее, обсуждения действий внутри блока продолжатся", - подчеркнул Пашинян. Он добавил, что разногласия не отразятся на деятельности блока в парламенте.

Власти Еревана приняли к сведению поданное партией "Гражданский договор" уведомление о проведении 1 и 3 апреля митинга на площади Свободы и утвердили маршрут шествия, но в то же время столичная мэрия отказала в проведении круглосуточного пикета с 13 по 15 апреля на площади Свободы, ограничив время акции до 23.00 (22.00 по мск) ежедневно. Власти Еревана изменили также маршрут запланированного на 13 апреля шествия по проспекту Баграмяна и улице Прошяна, на которых расположены резиденция президента и президентская дача, сообщается на сайте ереванской мэрии.

Лидер партии "Просвещенная Армения", депутат фракции "Елк" Эдмон Марукян подтвердил информацию о разногласиях между политическими силами блока.

"На обсуждение представлены три дорожные карты, и все три подразумевают уличную борьбу. Однако должен быть разработан такой план, который не приведет к поражению и не вызовет очередное разочарование в обществе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Разногласия в блоке "Елк" могут привести к его расколу, но входящие в блок политические силы постараются этого избежать, заявил научный сотрудник Института Кавказа, политолог Грант Микаелян корреспонденту "Кавказского узла".

Микаелян отметил, что блок "Елк" изначально ориентировался на прохождение в парламент. Раскол негативно отразится на политическом будущем каждой из партий, так как именно консолидация трех оппозиционных сил привлекла к ним электорат.

"У политических сил были серьезные разногласия еще до выборов. Все три партии, по сути, сотрудничали друг с другом, но союзниками не были. И дальше будут сотрудничать, но повестка у них будет разная. Они преследуют единственный интерес – не растерять избирателя. Раскол покажет, что им не удалось справиться с внутренними разногласиями, поэтому явного раскола "Елк" попытается не допустить", - пояснил политолог.

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян сомневается, что разногласия в блоке приведут к его расколу. По его словам, угроза единству блока отсутствует.

"Когда еще только формировался блок, было очевидно, что это объединение разноплановых политических деятелей. В политических вопросах, где надо проявить принципиальную позицию, у них будут определенные расхождения. Однако они преодолеют разногласия и сохранят единство фракции, потому что каждая из политических сил блока отдельно вряд ли способна заполучить более-менее существенный электорат", - сказал Навасардян корреспонденту "Кавказского узла".

Раскол может произойти, если появятся разночтения в поведении представителей блока в парламенте при обсуждении того или иного законопроекта, ратификации международных соглашений, считает он.

Политтехнолог Армен Бадалян в свою очередь указал на отсутствие вектора развития политического блока "Елк". По его словам, когда формировался блок, вектор развития каждой партии отошел на второй план.

"Были провозглашены какие-то общие трафаретные ценности. И вопрос не в том, какой способ борьбы предлагает та или иная политическая сила блока – уличный или в парламенте. Проблема в отсутствии вектора развития, которое приводит в итоге к хаотичному движению внутри блока, а это в свою очередь может стать причиной раскола блока", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".