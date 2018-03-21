Житель Буйнакска обвинен в экстремизме

21 марта 2018, 20:22

Передано в суд дело жителя Буйнакска, обвиняемого в публикации на странице соцсети экстремистских материалов, а также в обороте боеприпасов и взрывных устройств.

По данным следствия, в январе 2016 года обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети тексты и фотографии с призывами к вражде по религиозному признаку. "Кроме этого, обвиняемый незаконно хранил и носил при себе взрывное устройство и боеприпасы, которые обнаружены при его задержании", - заявили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану.

Житель Буйнакска обвинен по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды с использованием СМИ), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот боеприпасов) и ч.1 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств). Уголовное дело направлено в суд, сообщается сегодня на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в декабре 2017 года 25-летний житель Буйнакска стал фигурантом уголовного дела об экстремизме из-за публикаций на своей странице в соцсети, сделанных в феврале 2016 года. По данным следствия, он разместил видеоматериалы с призывами к вражде по признакам отношения к религии.