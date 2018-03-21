21 марта 2018, 19:23

Жительница Ростова-на-Дону погибла после падения на нее дерева

Следователи возбудили дело о халатности после смерти ростовчанки, которую придавило упавшее в центре города дерево.

Инцидент произошел сегодня на улице Пушкинской. Дерево упало на пешеходную часть, в результате чего от полученных травм скончалась 21-летняя местная жительница, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.

В рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность) следователи проверят работу должностных лиц органов местного самоуправления, сообщается на сайте ведомства.  

"Кавказский узел" ранее писал о падении дерева во дворе дома в Ростове-на-Дону в мае 2017 года. В момент падения людей поблизости не было, и обошлось без жертв. Были повреждены два автомобиля.

Примечание:

"Человек погиб в результате падения дерева в Азербайджане", "Два человека пострадали в Сочи после падения дерева на автомобиль", "Пять поездов отстали от графика после падения деревьев на железную дорогу в районе Сочи".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

21 марта 2018, 19:28

21 марта 2018, 19:23

21 марта 2018, 19:10

21 марта 2018, 19:07

21 марта 2018, 18:56

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Справочник

Все справки

Блогосфера

Все посты