21 марта 2018, 19:23
Жительница Ростова-на-Дону погибла после падения на нее дерева
Следователи возбудили дело о халатности после смерти ростовчанки, которую придавило упавшее в центре города дерево.
Инцидент произошел сегодня на улице Пушкинской. Дерево упало на пешеходную часть, в результате чего от полученных травм скончалась 21-летняя местная жительница, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.
В рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность) следователи проверят работу должностных лиц органов местного самоуправления, сообщается на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал о падении дерева во дворе дома в Ростове-на-Дону в мае 2017 года. В момент падения людей поблизости не было, и обошлось без жертв. Были повреждены два автомобиля.
"Человек погиб в результате падения дерева в Азербайджане", "Два человека пострадали в Сочи после падения дерева на автомобиль", "Пять поездов отстали от графика после падения деревьев на железную дорогу в районе Сочи".
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Жительница Ростова-на-Дону погибла после падения на нее дерева
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