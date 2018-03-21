Жительница Ростова-на-Дону погибла после падения на нее дерева

21 марта 2018, 19:23

Следователи возбудили дело о халатности после смерти ростовчанки, которую придавило упавшее в центре города дерево.

Инцидент произошел сегодня на улице Пушкинской. Дерево упало на пешеходную часть, в результате чего от полученных травм скончалась 21-летняя местная жительница, рассказали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.

В рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность) следователи проверят работу должностных лиц органов местного самоуправления, сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о падении дерева во дворе дома в Ростове-на-Дону в мае 2017 года. В момент падения людей поблизости не было, и обошлось без жертв. Были повреждены два автомобиля.