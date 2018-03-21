ИГ* впервые с начала года взяло на себя ответственность за нападение в Чечне

21 марта 2018, 19:28

Обстрел полицейского в Старопромысловском районе Грозного стал первым в 2018 году и третьим за все время случаем, когда "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за вооруженные инциденты в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", вечером 20 марта в Старопромысловском районе Грозного был застрелен мужчина. По данным МВД, он обстрелял сотрудника полиции и был убит ответным огнем, а раненый полицейский госпитализирован. Ответственность за нападение на полицейского взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство".

По подсчетам "Кавказского узла", до этого ИГ* дважды брало на себя ответственность за вооруженные инциденты в Чечне. Первый раз - за нападение на полицейских и перестрелки в Чечне 17 и 18 декабря 2016 года. Тогда трое сотрудников полиции были убиты, еще один был ранен, а силовики отчитались о семи убитых и четырех задержанных боевиках.

Вторым инцидентом, ответственность за который ИГ* взяло на себя, стала атака группы боевиков на подразделение Нацгвардии в Наурском районе Чечни 24 марта 2017 года. Тогда нападавшие убили шестерых военнослужащих и ранили троих. Как сообщили силовики, шестеро из восьми боевиков были убиты, а двое скрылись. Версии о том, что конкретно происходило в ночь нападения на территории военной части, противоречат друг другу, а сделанные на месте происшествия фотографии породили версию о массовой казни, отмечается в справочном материале "Кавказского узла" "Нападение на Нацгвардию в Чечне: "китайский расстрел" или атака ИГ*?".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.