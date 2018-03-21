Полицейские заподозрены в избиении мужчины в Ростовской области

21 марта 2018, 19:07

Бывшие сотрудники правоохранительных органов в Морозовске подозреваются в избиении мужчины в отделе полиции, сообщили следователи. Оба подозреваемых уволены, один из них взят под стражу.

По данным следствия, 14 марта полицейские в здании отдела полиции беспричинно избили 25-летнего мужчину, в результате чего он получил оскольчатый перелом малой берцовой кости и частично потерял слух.

"Подозреваемые уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - проинформировали в следственном управлении Следственного комитета РФ по Ростовской области.

Бывшие полицейские стали фигурантами уголовного дела о превышении должностных полномочий (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). В отношении одного из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другой находится под подпиской о невыезде, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Комментариев от подозреваемых или их руководства относительно данной информации следствия пока не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств заподозрены двое сальских полицейских. По версии следствия, они избили и пытали электрошокером 16-летнего жителя Ростовской области, требуя от него признаться в преступлении.