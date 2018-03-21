ИГ* взяло ответственность за нападение на полицейского в Грозном

21 марта 2018, 18:10

Запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за обстрел сотрудника полиции в Старопромысловском районе Грозного.

Как писал "Кавказский узел", вечером 20 марта в Старопромысловском районе Грозного мужчина, по данным МВД, обстрелял сотрудника полиции и был убит ответным огнем. Раненый полицейский госпитализирован.

Информацию о том, что "Исламское государство"* берет ответственность за нападение на полицейского в столице Чечни, со ссылкой на связанное с боевиками агентство опубликовала сегодня на своем сайте некоммерческая организация SITE Intelligence Group, отслеживающая активность террористических группировок в Интернете.

Информация о взятии ИГ* ответственности за атаку в Грозном появилась также и в "Telegram-канале", занимающемся мониторингом деятельности этой террористической организации.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Чечне и ведет хронику происходящих в республике спецопераций, терактов и похищений.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.