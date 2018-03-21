Суд обязал мэрию Махачкалы выплатить миллион за смерть ребенка от укусов собак

21 марта 2018, 18:56

Верховный суд Дагестана обязал администрацию Махачкалы выплатить по 500 тысяч рублей отцу и матери девятилетней девочки, погибшей после нападения бродячих собак.

Как сообщал "Кавказский узел", 19 февраля 2017 года в Махачкале было найдено тело девятилетней школьницы, которая умерла в результате нападения собак. Мать и отец девочки подали два заявления в суд, требуя от властей компенсацию морального вреда по 50 млн рублей каждому. 31 октября того же года Советский районный суд Махачкалы обязал чиновников выплатить три миллиона рублей родителям девочки.

После инцидента с девочкой жители Дагестана начали сообщать о массовом отстреле собак в республике. 27 февраля 2017 года МВД заявило о том, что подтверждений массового отстрела собак в Махачкале не найдено. 16 февраля в Махачкале был найден мертвым потерявшийся четырехлетний ребенок. По версии МВД, его загрызли бродячие собаки. Власти города признали неспособность решить проблему безнадзорных животных.

Сегодня Верховный суд Дагестана удовлетворил апелляционную жалобу родителей погибшей от укусов собак девочки. Адвокатам удалось привлечь к выплате компенсации мэрию Махачкалы, сообщает сегодня "Черновик".

На заседании в Верховном суде Дагестана были предоставлены документы, подтверждающие контрактные обязательства между УЖКХ Махачкалы и третьими лицами по отлову бродячих собак, также был заключён договор о строительстве скотомогильника, но через месяц его расторгли, заявил адвокат Ислам Гафуров.

"Нам удалось убедить судью в том, что администрация также должна выплачивать компенсацию морального ущерба. В итоге мы увеличили судебную практику по подобным делам ещё на 1 млн рублей. Мэрия обязана выплатить каждому родителю по 500 тысяч рублей", - цитирует адвоката Марижат Гаджимагомедову "Новое дело".

По данным издания, общая сумма выплат составит 4 млн рублей.

На сайте мэрии Махачкалы, по данным на 18.50 мск 21 марта, нет информации о заседании в Верховном суде Дагестана и комментариев по принятому судом решению.