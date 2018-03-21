21 марта 2018, 17:39

Прокуратура нашла лишнего чиновника в администрации Ахвахского района

Прокуратура выявила лишнюю штатную единицу заместителя главы Ахвахского района Дагестана и потребовала сократить штат.

По данным прокуратуры, в районе, где численность населения не превышает 25 тысяч человек, штатных единиц, занимающих должности замглавы администрации, должно быть не более двух. В Ахвахском районе, где насчитывается 23 тысячи жителей, заместителей главы оказалось трое, проинформировали в ведомстве.

Изменения в структуру районной администрации были внесены после решения собрания депутатов и соответствующего постановления главы района. В суд направлен иск об обязании депутатов и главы района привести структуру администрации в соответствие с установленными требованиями, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что по требованию прокуратуры были уволены руководители двух учреждений в Тляратинском районе Дагестана. Они были освобождены от занимаемых должностей из-за родства с главой района, сообщила прокуратура 19 марта.

Примечание:

"Прокуратура потребовала от чиновников убрать свалку в Дагестане", "Брат Эфендиева уволился из администрации главы Дагестана после выявления конфликта интересов", "Чиновник в Дагестане уволен из-за родства с главой села".

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