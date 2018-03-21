Полиция повторно задержала пятерых участников акции протеста у "Рустави-2"

21 марта 2018, 17:49

Пятерых членов "Грузинского марша", задержанных после драки у здания телекомпании "Рустави-2" по административному делу, отпустили, но задержали снова уже по уголовной статье.

Как писал "Кавказский узел", вечером 19 марта члены организации "Грузинский марш" заблокировали у телекомпании "Рустави-2" автомобиль, в котором находились журналист Георгий Габуния и юрист "Рустави-2" Тамта Мурадашвили. Последовала потасовка, в которой получил травмы спортивный журналист Давид Эрадзе, его госпитализировали. Полицейские задержали шесть человек, составив на них протоколы о мелком хулиганстве и неподчинении правоохранителям.

Недовольство активистов вызвала шутка Габунии об Иисусе Христе, озвученная им в своей аналитической передаче. Гендиректор "Рустави-2" Ника Гварамия сообщил, что Совет по этике сделал выговор журналисту, допустившему оскорбление религиозных чувств верующих. Гварамия извинился перед верующими от имени телеканала, подчеркнув, что извинения не касаются участников "Грузинского марша", сообщил "Sputnik-Грузия".

Все шесть членов "Грузинского марша", задержанных после драки по административному делу, были отпущены из полиции. Однако позже пятерых из них, включая одного из лидеров движения, Ладо Садгобелашвили, задержали снова - уже по ч. 2 ст. 239 Уголовного кодекса Грузии (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), сообщила сегодня на своем сайте телекомпания "Рустави-2".

Повторное задержание пяти активистов произошло еще 20 марта. Еще один лидер "Грузинского марша", бывший заместитель госминистра по вопросам диаспоры Сандро Брегадзе, был вызван в полицию на допрос, после чего оказался в больнице. Активисты заявили, что Брегадзе был избит, и провели акцию протеста у здания отделения полиции.

МВД Грузии и врачи Центра национальной медицины имени Гудушаури, куда госпитализирован Брегадзе, опровергли данные о его избиении. "Следов травм или повреждений не наблюдалось. Он помещен в клинику по собственной воле", - цитируют врача Нино Акиашвили "Новости-Грузия".

Комментариев от самого Сандро Брегадзе и пяти задержанных членов "Грузинского марша" не поступало. Часть 2 ст. 239 УК Грузии, вменяемая задержанным, предполагает до пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" писал, что представители "Грузинского марша" ранее протестовали перед зданием "Рустави-2" вечером 4 ноября 2017 года. Тогда четверо протестующих были задержаны по обвинению в организации беспорядков.