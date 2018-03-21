Начальник райотдела полиции на Ставрополье осужден за торговлю конфискатом

21 марта 2018, 16:41

Суд приговорил к трем с половиной годам колонии начальника отдела МВД по Андроповскому району Ставропольского края, признав его виновным в продаже алкоголя, изъятого в качестве вещественного доказательства.

Как писал "Кавказский узел", дело о продаже конфискованного алкоголя против руководителя районного отдела полиции Андрея Нещадина возбудили 10 февраля 2016 года.

Согласно приговору суда, спиртное находилось в специальной комнате для хранения вещей, изъятых полицейскими в Андроповском районе. Начальник отдела полиции подполковник Нещадин и капитан полиции Рашидов, признанный судом его сообщником, продали в 2015 году не менее 2000 бутылок водки, коньяка и вина, выручив за них 400 000 рублей, информирует пресс-служба суда.

Нещадин признан виновным по ч.1 ст.286 и ч.3. ст.159.2 УК России, он приговорен к трем годам и шести месяцам в колонии-поселении. Рашидов осужден только по ч.1 ст. 286 УК России, ему назначено два года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Приговор в законную силу не вступил, сообщил сегодня на своем сайте Ставропольский краевой суд.

Комментариев осужденных или их представителей относительно вердикта суда не поступало.

Ранее, в феврале 2016 года, в краевом управлении МВД уточнили, что данное преступление выявили сотрудники собственной безопасности ведомства. Руководитель райотдела полиции был отстранен от занимаемой должности, был поставлен вопрос об увольнении его из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам.

По состоянию на 16.35 мск 21 марта 2018 года на сайте УВМД по Ставропольскому краю информации об увольнении Нещадина и Рашидова и каких-либо комментариев относительно сегодняшнего вердикта суда не было.