21 марта 2018, 07:10
Северный Кавказ опустил Собчак в конец списка кандидатов на фоне четвертого места по ЮФО
Павел Грудинин на выборах президента на юге России почти во всех регионах ЮФО и СКФО показал результат в процентах ниже общероссийского, но обеспечил себе второе место, как и в целом по стране. У Владимира Жириновского, Ксении Собчак, Григория Явлинского, Бориса Титова, Максима Сурайкина и Сергея Бабурина резкие колебания в итогах голосования выявились в регионах Северо-Кавказского федерального округа.
Как информировал "Кавказский узел", 18 марта проходило голосование на выборах президента России. Согласно оглашенным итогам голосования, Владимир Путин во всех регионах юга России одержал победу. Сообщения о вбросах поступали из Краснодарского края, Волгоградской области, Карачаево-Черкесии и Дагестана. На некоторых участках в Дагестане, Волгоградской области и на Кубани результаты выборов были отменены по причине вбросов.
На пост главы государства претендовали восемь кандидатов, однако предвыборная кампания проходила лишь с видимостью соперничества, а фактически выборы были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро".
Кандидат от КПРФ в 12 из 13 регионов юга России показал не лучший результат
Павел Грудинин, как и в целом по России, в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов обеспечил себе второе место, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома России.
По предварительным данным ЦИК, Грудинин получил в среднем по стране 11,77% голосов. Выше общероссийского результата он набрал только в Астраханской области, где за него проголосовали 64047 избирателей (14,40%). Самый низкий процент в ЮФО кандидат получил в Краснодарском крае (10,04%), в СКФО - в Кабардино-Балкарии (4,15%). Среди регионов СКФО лучше всего за кандидата от КПРФ голосовали в Ставропольском крае, где он получил 11,33% голосов.
Наблюдатели от штабов кандидатов в президенты сообщили об отсутствии грубых нарушений при голосовании в Ставропольском крае. Однако, по словам сотрудника регионального штаба Грудинина, на одном из участков в городе Ипатово мужчина пытался положить в урну для голосования сразу восемь бюллетеней.
Жириновский оказался на последнем месте в Чечне
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обеспечил себе третье место во всех регионах ЮФО и СКФО, за исключением Дагестана и Чечни. В Дагестане кандидат занял пятое место с результатом 0,27% голосов, в Чечне - восьмое с результатом 0,25%.
Жириновский, который по России получил 5,65% голосов, обеспечил себе лучше результат только в Волгоградской области, где за него проголосовали 69909 человек (5,85%). В ЮФО за него хуже всего голосовали в Калмыкии (1,94% голосов).
Республики СКФО не дали Собчак четвертого места
Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, которая по России с 1,68% голосов оказалась на четвертом месте, такой же результат обеспечила себе во всех регионах ЮФО и на Ставрополье. В республиках СКФО кандидат заняла от пятого места в Карачаево-Черкесии (0,44% голосов) и Чечне (0,54%) до восьмого в Кабардино-Балкарии (0,23%).
Проценты Собчак на юге России колеблются в пределах от 0,22% в Северной Осетии до 1,65% в Ингушетии, в этих республиках за нее проголосовали 1034 и 2974 человека соответственно. Наибольшую поддержку среди регионов ЮФО она получила в Калмыкии, где набрала 1,51% голосов, а самый слабый результат в Адыгее (0,82%).
В Ингушетии Явлинский показал высокий результат, а Сурайкин - низкий
Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский, занявший по России пятое место с 1,05% голосов, существенно выше добился результата в Ингушетии, где за него проголосовал 4251 человек (2,37%). В Ингушетии и Чечне (с результатом 0,75%) этот кандидат получил четвертое место.
"Кавказский узел" писал, что Явлинский вступился за главу грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, обвиненного в хранении марихуаны. Он лично приехал в Чечню 6 марта, чтобы попытаться убедить суд отпустить Титиева на свободу.
Ниже пятой строчки в итогах голосования Явлинский опустился в Адыгее, Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Северной Осетии и на Ставрополье. Причем в Северной Осетии и Ставропольском крае, где за него проголосовало 1017 (0,22%) и 6130 человек (0,44%) соответственно, он оказался на последнем месте.
Максим Сурайкин, который был выдвинут "Коммунистами России", в Ингушетии занял восьмое место (0,38% голосов), тогда как в целом по стране он находится на седьмом месте с 0,68% голосов. Сурайкин во всем ЮФО и четырех регионах СКФО позицию в итогах голосования занял выше среднероссийской. Так, в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии он занял четвертое место, набрав 0,31%, 0,99% и 1,81% голосов соответственно.
Титов вышел на третье место в Дагестане, а Бабурин - в Чечне
Борис Титов (от "Партии роста") по результатам президентских выборов занял шестое место, набрав 0,76% голосов по стране. На юге России он занял третье место в Дагестане, где за него проголосовали 2465 человек (0,38%). Также он занял четвертое место в Кабардино-Балкарии (0,34% голосов), пятое место - в Краснодарском крае (0,68%), Ингушетии (1,84%) и Северной Осетии (1,23%).
Самый плохой результат у Титова в Адыгее, Волгоградской области и Карачаево-Черкесии, где он набрал 0,43%, 0,57% и 0,18% голосов избирателей соответственно.
Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, занявший последнее, восьмое, место на выборах президента с результатом 0,65% голосов, вышел на третье место в Чечне. В республике за него проголосовали 7679 человек (1,18%). Также выше последней строчки итогов голосования Бабурин поднялся еще семи регионах юга России - в Адыгее, Волгоградской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и на Ставрополье.
Новости о президентских выборах в России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".