Северный Кавказ опустил Собчак в конец списка кандидатов на фоне четвертого места по ЮФО

21 марта 2018, 07:10

Павел Грудинин на выборах президента на юге России почти во всех регионах ЮФО и СКФО показал результат в процентах ниже общероссийского, но обеспечил себе второе место, как и в целом по стране. У Владимира Жириновского, Ксении Собчак, Григория Явлинского, Бориса Титова, Максима Сурайкина и Сергея Бабурина резкие колебания в итогах голосования выявились в регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Как информировал "Кавказский узел", 18 марта проходило голосование на выборах президента России. Согласно оглашенным итогам голосования, Владимир Путин во всех регионах юга России одержал победу. Сообщения о вбросах поступали из Краснодарского края, Волгоградской области, Карачаево-Черкесии и Дагестана. На некоторых участках в Дагестане, Волгоградской области и на Кубани результаты выборов были отменены по причине вбросов.

На пост главы государства претендовали восемь кандидатов, однако предвыборная кампания проходила лишь с видимостью соперничества, а фактически выборы были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018: Путин и семеро".

Кандидат от КПРФ в 12 из 13 регионов юга России показал не лучший результат

Павел Грудинин, как и в целом по России, в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов обеспечил себе второе место, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома России.

По предварительным данным ЦИК, Грудинин получил в среднем по стране 11,77% голосов. Выше общероссийского результата он набрал только в Астраханской области, где за него проголосовали 64047 избирателей (14,40%). Самый низкий процент в ЮФО кандидат получил в Краснодарском крае (10,04%), в СКФО - в Кабардино-Балкарии (4,15%). Среди регионов СКФО лучше всего за кандидата от КПРФ голосовали в Ставропольском крае, где он получил 11,33% голосов.

Наблюдатели от штабов кандидатов в президенты сообщили об отсутствии грубых нарушений при голосовании в Ставропольском крае. Однако, по словам сотрудника регионального штаба Грудинина, на одном из участков в городе Ипатово мужчина пытался положить в урну для голосования сразу восемь бюллетеней.

Жириновский оказался на последнем месте в Чечне

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обеспечил себе третье место во всех регионах ЮФО и СКФО, за исключением Дагестана и Чечни. В Дагестане кандидат занял пятое место с результатом 0,27% голосов, в Чечне - восьмое с результатом 0,25%.

Жириновский, который по России получил 5,65% голосов, обеспечил себе лучше результат только в Волгоградской области, где за него проголосовали 69909 человек (5,85%). В ЮФО за него хуже всего голосовали в Калмыкии (1,94% голосов).

Республики СКФО не дали Собчак четвертого места

Кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, которая по России с 1,68% голосов оказалась на четвертом месте, такой же результат обеспечила себе во всех регионах ЮФО и на Ставрополье. В республиках СКФО кандидат заняла от пятого места в Карачаево-Черкесии (0,44% голосов) и Чечне (0,54%) до восьмого в Кабардино-Балкарии (0,23%).

Важным результатом выборов в Чечне стало установление силами наблюдателей реальной явки избирателей на нескольких участках, написала 19 марта "Новая газета". Математическая оценка числа вбросов бюллетеней на президентских выборах 18 марта показала самый высокий по России процент числа вбросов за Путина в Кабардино-Балкарии и Чечне, указал экономист Андрей Илларионов, назвав политическую культуру этих регионов тотально фальсификационной

Проценты Собчак на юге России колеблются в пределах от 0,22% в Северной Осетии до 1,65% в Ингушетии, в этих республиках за нее проголосовали 1034 и 2974 человека соответственно. Наибольшую поддержку среди регионов ЮФО она получила в Калмыкии, где набрала 1,51% голосов, а самый слабый результат в Адыгее (0,82%).

В Ингушетии Явлинский показал высокий результат, а Сурайкин - низкий

Кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский, занявший по России пятое место с 1,05% голосов, существенно выше добился результата в Ингушетии, где за него проголосовал 4251 человек (2,37%). В Ингушетии и Чечне (с результатом 0,75%) этот кандидат получил четвертое место.

"Кавказский узел" писал, что Явлинский вступился за главу грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева, обвиненного в хранении марихуаны. Он лично приехал в Чечню 6 марта, чтобы попытаться убедить суд отпустить Титиева на свободу.

Ниже пятой строчки в итогах голосования Явлинский опустился в Адыгее, Астраханской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Северной Осетии и на Ставрополье. Причем в Северной Осетии и Ставропольском крае, где за него проголосовало 1017 (0,22%) и 6130 человек (0,44%) соответственно, он оказался на последнем месте.

Максим Сурайкин, который был выдвинут "Коммунистами России", в Ингушетии занял восьмое место (0,38% голосов), тогда как в целом по стране он находится на седьмом месте с 0,68% голосов. Сурайкин во всем ЮФО и четырех регионах СКФО позицию в итогах голосования занял выше среднероссийской. Так, в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии он занял четвертое место, набрав 0,31%, 0,99% и 1,81% голосов соответственно.

Титов вышел на третье место в Дагестане, а Бабурин - в Чечне

Борис Титов (от "Партии роста") по результатам президентских выборов занял шестое место, набрав 0,76% голосов по стране. На юге России он занял третье место в Дагестане, где за него проголосовали 2465 человек (0,38%). Также он занял четвертое место в Кабардино-Балкарии (0,34% голосов), пятое место - в Краснодарском крае (0,68%), Ингушетии (1,84%) и Северной Осетии (1,23%).

Самый плохой результат у Титова в Адыгее, Волгоградской области и Карачаево-Черкесии, где он набрал 0,43%, 0,57% и 0,18% голосов избирателей соответственно.

Лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, занявший последнее, восьмое, место на выборах президента с результатом 0,65% голосов, вышел на третье место в Чечне. В республике за него проголосовали 7679 человек (1,18%). Также выше последней строчки итогов голосования Бабурин поднялся еще семи регионах юга России - в Адыгее, Волгоградской области, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и на Ставрополье.

Новости о президентских выборах в России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "4-е выборы Путина".