21 марта 2018, 01:50

Григорьев покинул пост посла России в Абхазии

Посол России в Абхазии Семен Григорьев сообщил о том, что покидает пост в связи с переводом на другую должность.

Как писал "Кавказский узел", Семен Григорьев был назначен послом России в Абхазии в октябре 2008 года. До этого он был заведующим отделом по делам СНГ Министерства иностранных дел РФ. Посольство России в Абхазии начало работу 30 апреля 2009 года. 

Первый посол России в Абхазии Семен Григорьев 20 марта объявил о завершении своей дипломатической миссии, пишет "Коммерсант".

"В Москве принято решение о завершении моей дипломатической миссии в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия в связи с переходом на другую работу", - цитирует издание Григорьева.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Семену Григорьеву высшую государственную награду – орден "Ахьдз-Апша" I степени, информирует "Спутник-Абхазия".

Напомним, что 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Республики Абхазия, а 17 сентября подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. В Москве также открыто посольство Республики Абхазия в Российской Федерации. Его возглавляет Игорь Ахба. Грузинская сторона охарактеризовала сближение РФ с Абхазией как "беззаконие".

Примечание:

"Евросоюз предложил Грузии помощь в расследовании смерти Татунашвили", "СГБ потребовала от Южной Осетии допуска экспертов к телу Татунашвили", "Двое граждан Грузии освобождены из тюрьмы в Цхинвале".

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