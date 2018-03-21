Григорьев покинул пост посла России в Абхазии

21 марта 2018, 01:50

Посол России в Абхазии Семен Григорьев сообщил о том, что покидает пост в связи с переводом на другую должность.

Как писал "Кавказский узел", Семен Григорьев был назначен послом России в Абхазии в октябре 2008 года. До этого он был заведующим отделом по делам СНГ Министерства иностранных дел РФ. Посольство России в Абхазии начало работу 30 апреля 2009 года.

Первый посол России в Абхазии Семен Григорьев 20 марта объявил о завершении своей дипломатической миссии, пишет "Коммерсант".

"В Москве принято решение о завершении моей дипломатической миссии в качестве Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия в связи с переходом на другую работу", - цитирует издание Григорьева.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Семену Григорьеву высшую государственную награду – орден "Ахьдз-Апша" I степени, информирует "Спутник-Абхазия".

Напомним, что 26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Республики Абхазия, а 17 сентября подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. В Москве также открыто посольство Республики Абхазия в Российской Федерации. Его возглавляет Игорь Ахба. Грузинская сторона охарактеризовала сближение РФ с Абхазией как "беззаконие".