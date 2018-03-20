Итоги выборов отменены на четырех избирательных участках в Дагестане

20 марта 2018, 23:32

Нарушения, которые привели к отмене результатов голосования на четырех участках, не повлияли на итоги выборов в Дагестане, где Владимир Путин набрал 90,76% голосов избирателей, заявила Избирательная комиссия республики.

Как писал "Кавказский узел", избирком Дагестана после проверки сообщений о вбросах и других нарушениях признал недействительными результаты выборов на трех участках - № 380 в Дагогнях, № 1126 в Махачкале и № 1284 в селе Касумкент Сулейман-Стальского района. Однако это практически не повлияет на окончательные результаты голосования в республике, сообщил 19 марта избирком республики.

После голосования на выборах президента России на "Карту нарушений на выборах" движения "Голос" поступило 15 сообщений о нарушениях в Дагестане. В семи из них наблюдатели и избиратели рассказали о вбросах бюллетеней, опубликовав соответствующие видеозаписи.

В Избирком поступило восемь заявлений о нарушениях на выборах, сообщил сегодня член Избиркома Дагестана Гасан Изиев на заседании, где были подведены итоги голосования на прошедших 18 марта выборах президента.

По его словам, жалобы касались в основном применения силы против членов комиссий с правом совещательного голоса и подвоза людей к избирательным участкам. Избирательная комиссия республика сочла эти заявления не относящимися к своей компетенции и направила их в правоохранительные органы.

В общей сложности в Дагестане аннулированы результаты голосования на четырех участках. Помимо участков №№ 380, 1126 и 1284, это относится также к участку №1073 Ленинского района Махачкалы.

На заседнии вновь было отмечено, что нарушения, зафиксированные на выборах, не оказали существенного влияния на результаты их исход. Согласно объявленным результатам, за Владимира Путина проголосовали более 1,295 миллиона человек, или 90,76% избирателей, за Павла Грудинина –103942 человека (7,28%), Бориса Титова поддержали 5379 (0,38%), Максима Сурайкина – 4395 (0,31%), Владимира Жириновского– 3830 (0,27%), за Ксению Собчак подан 3741 голос (0,26%), за Григория Явлинского – 2465 (0,17%), а за Сергея Бабурина – 1781 человек (0,12%), сообщил сегодня на своем сайте Избирком Дагестана.

Сотрудники ЦИК России следят за публикациями на сайте "Карта нарушений на выборах" и, хотя публично не признают это, но делают выводы и принимают меры, рассказал ранее в интервью "Кавказскому узлу" член совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Роман Удот.

На пост главы государства претендовали восемь кандидатов, однако фактически выборы были безальтернативными, говорится в материале "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018". Новости о президентских выборах в России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "4-е выборы Путина".