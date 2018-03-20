Знак дорожные работы. Фото: Максим Тишин / Югополис

20 марта 2018, 20:48

Четыре человека стали жертвами ДТП на Ставрополье

Водитель внедорожника врезался в припаркованные на обочине федеральной трассы "Кавказ" микроавтобусы, и они наехали на пешеходов. Погибли два человека, еще двое госпитализированы, сообщило ГИБДД.

Авария произошла сегодня в 15:30 мск. Перед двумя "Газелями", в которые врезался выехавший на обочину внедорожник Toyota Land Cruiser, находились трое дорожных рабочих.

Один из рабочих скончался на месте, со ссылкой на краевое управление ГИБДД сообщило а своем сайте ГТРК "Ставрополье".

Пострадал и водитель одной из "Газелей", информирует ведомство. "От полученных травм на месте происшествия скончалась 62-летняя пешеход-женщина, по дороге в больницу умер 36-летний мужчина-пешеход, еще один пешеход и водитель одной из "ГАЗелей" госпитализированы", - цитирует сообщение УГИБДД по Ставропольскому краю "Интерфакс".

"Водитель внедорожника не пострадал, это житель села Канглы", - цитирует слова представителя ГИБДД РИА "Новости".

По словам водителя и полицейских, он заснул за рулем, сообщает News.1777.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 марта на Ставрополье при столкновении двух автомобилей пострадали четыре пешехода. На следующий день двое из них умерли.

Примечание:

"Пять человек погибли в масштабном ДТП на Ставрополье", "Два человека погибли и трое ранены при ДТП на Ставрополье", "Два человека погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 марта 2018, 22:07

  • 100 тонн угля обещаны гуковским шахтерам до конца марта

    До конца марта в Гуково привезут 100 из обещанных шахтерам 300 тонн гуманитарного угля, но доставка еще 200 тонн под вопросом, сообщил представитель Минпрома Ростовской области гуковским горнякам. Встреча с конкурсными управляющими предприятий "Кингкоула" обманула ожидания шахтеров, рассказала координатор инициативной группы горняков.

20 марта 2018, 21:21

20 марта 2018, 21:06

  • Журналист и оператор избиты в Тбилиси

    Журналист Нино Лорхошвили и телеоператор телекомпании "Объектив" подверглись нападению и получили травмы в офисе одной из строительных компаний в Тбилиси после вопроса о разрешении на строительство.

20 марта 2018, 20:48

20 марта 2018, 20:23

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Справочник

Все справки

Блогосфера

Все посты