Четыре человека стали жертвами ДТП на Ставрополье

20 марта 2018, 20:48

Водитель внедорожника врезался в припаркованные на обочине федеральной трассы "Кавказ" микроавтобусы, и они наехали на пешеходов. Погибли два человека, еще двое госпитализированы, сообщило ГИБДД.



Авария произошла сегодня в 15:30 мск. Перед двумя "Газелями", в которые врезался выехавший на обочину внедорожник Toyota Land Cruiser, находились трое дорожных рабочих.



Один из рабочих скончался на месте, со ссылкой на краевое управление ГИБДД сообщило а своем сайте ГТРК "Ставрополье".

Пострадал и водитель одной из "Газелей", информирует ведомство. "От полученных травм на месте происшествия скончалась 62-летняя пешеход-женщина, по дороге в больницу умер 36-летний мужчина-пешеход, еще один пешеход и водитель одной из "ГАЗелей" госпитализированы", - цитирует сообщение УГИБДД по Ставропольскому краю "Интерфакс".

"Водитель внедорожника не пострадал, это житель села Канглы", - цитирует слова представителя ГИБДД РИА "Новости".

По словам водителя и полицейских, он заснул за рулем, сообщает News.1777.ru.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 марта на Ставрополье при столкновении двух автомобилей пострадали четыре пешехода. На следующий день двое из них умерли.