20 марта 2018, 20:10

Продлено конкурсное производство в махачкалинском банке "Кредо Финанс"

Арбитражный суд Дагестана на полгода продлил конкурсное производство в отношении банка "Кредо Финанс", председатель которого обвинен в том, что незаконно распорядился 17,9 миллиона рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля 2016 года Центробанк сообщил об отзыве лицензии у банка "Кредо Финанс". В учреждении была назначена временная администрация, а 20 сентября 2016 года Арбитражный суд Дагестана признал "Кредо Финанс" банкротом.

11 января было передано в суд дело бывшего председателя правления коммерческого банка "Кредо Финанс", обвиненного в том, что он незаконно распорядился 17,9 млн рублей. Ему вменяется ч. 1 ст. 201 УК России (злоупотребление полномочиями).

Решением Арбитражного суда Дагестана конкурсное производство в отношении банка "Кредо Финанс" продлено на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего суд назначил на 20 сентября, со ссылкой на материалы суда сообщил сегодня "Интерфакс".

Ходатайствовать о продлении конкурсного производства решил 14 марта совет кредиторов банка, говорится в сообщении от 15 марта на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Примечание:

"В Дагестане вкладчики "Эсидбанка" смогут получить страховое возмещение в "Россельхозбанке",  "Банк "Дагестан" ликвидирован по решению суда", "Арбитражный суд Дагестана признал махачкалинский "Новый коммерческий банк" банкротом", "АСВ выявило недостачу у дагестанского "Имбанка" в размере более 344 миллионов рублей".

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