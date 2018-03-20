Конституционный суд отказался удовлетворить жалобу родственников семьи Аветисян

20 марта 2018, 19:17

Суд прекратил производство по жалобе, в которой адвокаты правопреемников расстрелянной в Гюмри семьи Аветисян просили признать неконституционными нормы, лишающие родственников убитых права на компенсацию нематериального ущерба.

Как писал "Кавказский узел", адвокат правопреемников семьи Аветисян Арамазд Кивирян требовал отправить дело в первую инстанцию на новое рассмотрение и возместить родственникам убитых ущерб в сумме 450 тысяч евро, но Конституционный суд Армении отклонил оба иска. После этого адвокаты родственников убитых потребовали признать неконституционными нормы Уголовно-процессуального кодекса, лишающие их права на компенсацию нематериального ущерба.

Конституционный суд Армении прекратил производство по этому делу 19 марта, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель родных семьи Аветисян адвокат Арамазд Кивирян.

По его словам, судьи не пришли к единому мнению. "Члены Конституционного суда Гюлумян, Назарян и Тохян имеют особое мнение, которое будет представлено в установленном порядке", - процитировал он решение суда.

Кивирян отметил, что с решением Конституционного суда он знаком пока только устно. В течение пяти дней Конституционный суд должен представить свое решение в письменном виде, сообщил адвокат. "Только тогда мы можем ознакомиться с "особым мнением" членов Конституционного суда. Это мнение может либо совпасть с решением суда, либо наоборот, но на сегодняшний день ничего неизвестно", - отметил он.

Если мнение Гюлумяна, Назаряна и Тохяна совпадает с решением суда, то в решении будут представлены сделанные ими оговорки, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Лусине Саакян.

Особое мнение членов суда никак не может повлиять на само решение. Кроме этого, Конституционный суд – последняя инстанция в Армении, обжаловать его вердикт в стране уже невозможно, добавила Саакян.

За убийство семи человек в Гюмри отбывает пожизненный срок военнослужащий 102-й российской базы в Армении Валерий Пермяков. 18 мая 2017 года Пермяков был передан российской стороне

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