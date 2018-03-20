20 марта 2018, 18:38

Хозяйка гостиницы в Астрахани осуждена после смерти трех постояльцев

Суд приговорил к шести годам колонии собственницу астраханского гостевого дома "Кристалл", где умерли от отравления газом три человека.

"Кавказский узел" писал, что 8 марта 2017 года в астраханской гостинице были обнаружены тела троих постояльцев, в том числе несовершеннолетнего. Прокуратура потребовала закрыть гостиницу. 5 декабря 2017 года было передано в суд дело против хозяйки гостиницы.

Суд счел, что хозяйка гостевого дома не позаботилась о проверке состояния и работы дымовых каналов газовой колонки, не провела их очистку и ремонт, что в итоге привело к гибели трех человек. "Согласно заключению судебно-медицинских экспертиз, смерть потерпевших наступила от отравления угарным газом из-за неисправной газовой колонки, установленной в номере", - отмечается в сообщении пресс-службы областного следственного управления.

Кроме того, сам гостевой дом был введен в эксплуатацию как обычный частный и изначально не отвечал требованиям безопасности, которые предъявляются к гостиницам, отмечает следствие.

Ленинский районный суд Астрахани признал собственницу гостевого дома виновной по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). Она приговорена к шести годам в колонии-поселении, сообщило сегодня на своем сайте следственное управление Следкома по Астраханской области.

Комментариев осужденной или ее представителей относительно вердикта суда не поступало.

Примечание:

"Второй за сутки взрыв газа произошел в Астрахани", "Жильцы дома в Астрахани три дня не могли добиться устранения утечки газа", "Два человека погибли при взрыве газа под Астраханью".

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