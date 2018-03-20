Строительство моста через Керченский пролив Фото http://kerch-most.ru/zavershena-sborka-proletnyx-stroenij-avtodorozhnoj-chasti-kerchenskogo-mosta.html

20 марта 2018, 10:31

Минтранс назвал сроки открытия Керченского моста

Уже в мае по мосту через Керченский пролив смогут ездить легковые машины и автобусы, а к концу года – и грузовой транспорт, сообщил сегодня Минтранс России.

Как писал "Кавказский узел", окончание строительства моста изначально было намечено на 30 июня 2019 года, а автомобильное движение по мосту в рабочем режиме предполагалось начать с 18 декабря 2018 года. 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что автомобильное сообщение по Керченскому мосту откроется "через несколько месяцев", не уточнив дат.

О сроках открытия моста через Керченский пролив Минтранс сообщил в связи с планами строителей ввести в эксплуатацию автодорожную часть моста со значительным опережением, в мае 2018 года.

Уже решено, что движение по автодороге моста будет открываться поэтапно. На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, а открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года.

При этом для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части моста, предусмотрено исключение - машины строителей будут передвигаться по мосту сразу после открытия его автодорожной части, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства транспорта России.

Напомним, в июле 2017 года правительство перенесло начало временной эксплуатации железнодорожной части Керченского моста на 1 декабря 2019 года.

После присоединения Крыма к России украинские чиновники и политики требовали остановить возведение моста через Керченский пролив. В настоящее время транспортное сообщение между Кубанью и Крымом осуществляется через Керченскую паромную переправу, материалы о работе которой "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Керченская переправа". "Кавказский узел" также ведет тематическую страницу "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Короткая дорога к Крымскому мосту из Краснодара стала федеральной", "Завершено сооружение автодорожных опор Керченского моста", "Совфед отреагировал на призыв прекратить стройку в Керченском проливе".

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