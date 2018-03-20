Минтранс назвал сроки открытия Керченского моста

20 марта 2018, 10:31

Уже в мае по мосту через Керченский пролив смогут ездить легковые машины и автобусы, а к концу года – и грузовой транспорт, сообщил сегодня Минтранс России.

Как писал "Кавказский узел", окончание строительства моста изначально было намечено на 30 июня 2019 года, а автомобильное движение по мосту в рабочем режиме предполагалось начать с 18 декабря 2018 года. 1 марта президент России Владимир Путин заявил, что автомобильное сообщение по Керченскому мосту откроется "через несколько месяцев", не уточнив дат.

О сроках открытия моста через Керченский пролив Минтранс сообщил в связи с планами строителей ввести в эксплуатацию автодорожную часть моста со значительным опережением, в мае 2018 года.

Уже решено, что движение по автодороге моста будет открываться поэтапно. На первом этапе – сразу после ввода моста – проезд будет открыт для легкового транспорта и автобусов, а открытие движения для грузового транспорта планируется на втором этапе – в конце 2018 года.

При этом для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части моста, предусмотрено исключение - машины строителей будут передвигаться по мосту сразу после открытия его автодорожной части, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Министерства транспорта России.

Напомним, в июле 2017 года правительство перенесло начало временной эксплуатации железнодорожной части Керченского моста на 1 декабря 2019 года.