20 марта 2018, 09:54

Врачи назвали стабильным состояние раненных при взрыве газа в Чечне

Жительница Шалинского района и ее трехлетний сын получили ожоги средней степени тяжести, угрозы их жизням нет, сообщил сегодня Минздрав Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта, по данным МЧС, произошел взрыв газа и пожар в частном доме в селе Герменчук Шалинского района. Погиб ребенок, еще два человека, в том числе ребенок, были госпитализированы.

Погибшая - двухлетняя девочка, а в больницу были доставлены ее мать и трехлетний брат, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Минздрава Чечни.

"Состояние женщины и ее трехлетнего сына стабильное и непосредственной угрозы их жизням не представляет. У них ожоговые травмы средней степени тяжести, необходимая помощь оказывается в полной мере", - рассказала она.

Следователи и специалисты выясняют причины пожара. "По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении, размещенном 19 марта на сайте СУ СКР по Чечне.

Примечание:

"Пострадавшие при взрыве газа перевезены из Чечни в Нижний Новгород", "Два жителя Краснодара пострадали при взрыве газа", "Врачи назвали тяжелым состояние пострадавшего на АЗС в Нальчике".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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