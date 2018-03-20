Врачи назвали стабильным состояние раненных при взрыве газа в Чечне

20 марта 2018, 09:54

Жительница Шалинского района и ее трехлетний сын получили ожоги средней степени тяжести, угрозы их жизням нет, сообщил сегодня Минздрав Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта, по данным МЧС, произошел взрыв газа и пожар в частном доме в селе Герменчук Шалинского района. Погиб ребенок, еще два человека, в том числе ребенок, были госпитализированы.

Погибшая - двухлетняя девочка, а в больницу были доставлены ее мать и трехлетний брат, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Минздрава Чечни.

"Состояние женщины и ее трехлетнего сына стабильное и непосредственной угрозы их жизням не представляет. У них ожоговые травмы средней степени тяжести, необходимая помощь оказывается в полной мере", - рассказала она.

Следователи и специалисты выясняют причины пожара. "По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении, размещенном 19 марта на сайте СУ СКР по Чечне.