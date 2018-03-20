Референдум о благоустройстве территорий начат во Владикавказе

20 марта 2018, 08:40

Во Владикавказе сегодня началось финальное голосование, на котором жители определят, благоустройство центрального парка или набережной Терека получит финансирование в этом году, объявили власти. Горожане недостаточно информированы как о проектах благоустройства, так и о самом голосовании, предположил журналист Алан Цхурбаев.

Как писал "Кавказский узел", два парка, участок набережной Терека и прогулочная зона в центре Владикавказа были включены в список общественных территорий, требующих первоочередного благоустройства в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Места отдыха, которые получат финансирование в этом году, решено выбрать в ходе рейтингового голосования в марте.

Северная Осетия участвует в федеральной программе создания комфортной городской среды. На эти цели в 2017 году из федерального и местных бюджетов 157 миллионов рублей.

Финальный этап голосования, в ходе которого будет определена очередность благоустройства общественных пространств во Владикавказе, назначен на сегодня. По итогам первого этапа голосования большинство жителей отдали предпочтение Центральному парку имени Коста Хетагурова и Набережной реки Терек, сообщила пресс-служба мэрии города.

Сегодня с 08.00 мск до 20.00 мск в городе будут работать 125 избирательных участков. "Владикавказцы смогут проголосовать на абсолютно любом избирательном участке города, в том числе по месту жительства. При себе нужно иметь только паспорт", - говорится в сообщении, размещенном 19 марта на сайте администрации города.

"На моей памяти вообще такое впервые, чтобы у жителей спрашивали, на что потратить немалые деньги. Мне казалось, что слово "референдум" уже стало архаизмом в России, но вот неожиданно он происходит у нас", - написал 19 марта главный редактор литературного журнала "Дарьял" Алан Цхурбаев в своем блоге на "Кавказском узле".

По признанию журналиста, его "ставят в тупик" два вопроса. "Где проекты будущих объектов? Ведь это называется "финальным этапом голосования за ПРОЕКТЫ общественных территорий", так где увидеть эти проекты? Это голосование вслепую?" – написал Алан Цхурбаев.

Он также задался вопросом об отсутствии массовой агитации горожан. "Кроме сухих новостей, ничего абсолютно. Люди не в курсе, никакой оповестительной работы, в том числе в сети", - написал журналист.