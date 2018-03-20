20 марта 2018, 08:40

Референдум о благоустройстве территорий начат во Владикавказе

Во Владикавказе сегодня началось финальное голосование, на котором жители определят, благоустройство центрального парка или набережной Терека получит финансирование в этом году, объявили власти. Горожане недостаточно информированы как о проектах благоустройства, так и о самом голосовании, предположил журналист Алан Цхурбаев.

Как писал "Кавказский узел", два парка, участок набережной Терека и прогулочная зона в центре Владикавказа были включены в список общественных территорий, требующих первоочередного благоустройства в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Места отдыха, которые получат финансирование в этом году, решено выбрать в ходе рейтингового голосования в марте.

Северная Осетия участвует в федеральной программе создания комфортной городской среды. На эти цели в 2017 году из федерального и местных бюджетов 157 миллионов рублей.

Финальный этап голосования, в ходе которого будет определена очередность благоустройства общественных пространств во Владикавказе, назначен на сегодня. По итогам первого этапа голосования большинство жителей отдали предпочтение Центральному парку имени Коста Хетагурова и Набережной реки Терек, сообщила пресс-служба мэрии города.

Сегодня с 08.00 мск до 20.00 мск в городе будут работать 125 избирательных участков. "Владикавказцы смогут проголосовать на абсолютно любом избирательном участке города, в том числе по месту жительства. При себе нужно иметь только паспорт", - говорится в сообщении, размещенном 19 марта на сайте администрации города.

"На моей памяти вообще такое впервые, чтобы у жителей спрашивали, на что потратить немалые деньги. Мне казалось, что слово "референдум" уже стало архаизмом в России, но вот неожиданно он происходит у нас", - написал 19 марта главный редактор литературного журнала "Дарьял" Алан Цхурбаев в своем блоге на "Кавказском узле".

По признанию журналиста, его "ставят в тупик" два вопроса. "Где проекты будущих объектов? Ведь это называется "финальным этапом голосования за ПРОЕКТЫ общественных территорий", так где увидеть эти проекты? Это голосование вслепую?" – написал Алан Цхурбаев.

Он также задался вопросом об отсутствии массовой агитации горожан. "Кроме сухих новостей, ничего абсолютно. Люди не в курсе, никакой оповестительной работы, в том числе в сети", - написал журналист.

Примечание:

"Блогер "Кавказского узла" Алан Цхурбаев рассказал о планах реформировать журнал "Дарьял"", "Реконструкция парка завершилась в Ардоне", "Жители Владикавказа раскритиковали власти за состояние городских фонтанов".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

20 марта 2018, 09:54

20 марта 2018, 09:20

20 марта 2018, 09:01

  • Политологи не увидели шансов на прямой диалог Грузии с Абхазией и Южной Осетией

    Депутаты парламента Грузии от правящей партии поддержали требование оппозиции, касающееся заявления премьер-министра Грузии об отношениях с Россией и политики деоккупации страны. Однако грузинские эксперты сомневаются, что Абхазия и Южная Осетия откликнутся на призыв грузинских властей о прямом диалоге, хотя местные жители поддерживают эту идею.

20 марта 2018, 08:50

20 марта 2018, 08:40

  • Референдум о благоустройстве территорий начат во Владикавказе

    Во Владикавказе сегодня началось финальное голосование, на котором жители определят, благоустройство центрального парка или набережной Терека получит финансирование в этом году, объявили власти. Горожане недостаточно информированы как о проектах благоустройства, так и о самом голосовании, предположил журналист Алан Цхурбаев.

Темы дня

События дня

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Справочник

Все справки

Блогосфера

Все посты