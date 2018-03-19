19 марта 2018, 21:16

Четыре пассажира маршрутки пострадали в Ростове-на-Дону

Маршрутка с 12 пассажирами в Ростове-на-Дону врезалась в здание, пострадали три женщины и один мужчина, сообщило МВД.

Авария произошла сегодня в районе дома № 8 по улице Мира.

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров - 75-летняя, 49-летняя и 26-летняя женщины, а также мужчина, 1960 года рождения. "Всего в салоне находилось 12 пассажиров", - сообщается на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

По информации представителя ведомства, водитель пытался объехать затор на проспекте Шолохова и врезался в здание электроподстанции, пишет "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал об аварии с пассажирским автобусом в Ростовской области 7 марта. Водитель автобуса "Москва - Нальчик" получил смертельные травмы при столкновении с грузовиком.

Примечание:

"МВД уточнило число пострадавших в аварии с маршруткой на Кубани", "Четыре человека погибли в аварии с автобусом "Нальчик-Москва", "Три человека пострадали при ДТП с автобусом в Кисловодске".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

19 марта 2018, 22:32

19 марта 2018, 22:16

19 марта 2018, 22:02

19 марта 2018, 21:18

19 марта 2018, 21:16

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Справочник

Все справки

Блогосфера

Все посты