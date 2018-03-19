Четыре пассажира маршрутки пострадали в Ростове-на-Дону

19 марта 2018, 21:16

Маршрутка с 12 пассажирами в Ростове-на-Дону врезалась в здание, пострадали три женщины и один мужчина, сообщило МВД.

Авария произошла сегодня в районе дома № 8 по улице Мира.

По предварительным данным, водитель маршрутки не справился с управлением. В результате ДТП пострадали четверо пассажиров - 75-летняя, 49-летняя и 26-летняя женщины, а также мужчина, 1960 года рождения. "Всего в салоне находилось 12 пассажиров", - сообщается на сайте ГУ МВД России по Ростовской области.

По информации представителя ведомства, водитель пытался объехать затор на проспекте Шолохова и врезался в здание электроподстанции, пишет "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал об аварии с пассажирским автобусом в Ростовской области 7 марта. Водитель автобуса "Москва - Нальчик" получил смертельные травмы при столкновении с грузовиком.