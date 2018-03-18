КПРФ опровергла информацию о задержании наблюдателя в Дагестане

18 марта 2018, 22:44

Информация о задержании на одном из избирательных участков в Кумторкалинском районе Дагестана первого секретаря КПРФ Завура Мустафаева не подтвердилась, сообщил представитель реготделения партии.

Как сообщал "Кавказский узел", представитель одного из кандидатов в президенты заявил сегодня, что сотрудники полиции в Кумторкале задержали Завура Мустафаева после того, как тот пытался предотвратить вброс бюллетеней.

Жители России выбирали сегодня президента из восьми кандидатов в возрасте от 36 лет до 71 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Президентские выборы-2018".

Информация о потасовке на одном из участковых избирательных участков в Кумторкалинском районе не подтвердилась, заявил корреспонденту "Кавказского узла" представитель дагестанского отделения КПРФ.

"Была информация о том, что якобы в Кумторкалинском районе на одном из избирательных участков произошла потасовка и был задержан Завур Мустафаев. Но данная информация не подтвердилась. В ряде случаев были провокации, но каких-либо нарушений со стороны в ходе избирательной кампании в Кумторкалинском районе не было", - подчеркнул представитель КПРФ.

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